Antonella Clerici, partono i casting per ‘È sempre mezzogiorno’, il suo nuovo programma: l’annuncio a sorpresa per i suoi fan.

I casting per il nuovo programma che andrà a condurre da settembre prossimo sono appena iniziati. E ad annunciarlo è stata la diretta interessata sul suo profilo Instagram. Antonella Clerici, uno dei volti di punta di Rai 1, è alla ricerca di signore tra i 60 e gli 80 anni pronte a mettersi alla prova sfidandosi nelle loro abilità culinarie nel suo nuovo programma, “È sempre mezzogiorno”, che andrà in onda da settembre nella fascia del daytime. Non sono richieste solo buone capacità in cucina, ma anche una certa dimestichezza col gossip ed il galateo. La nuova trasmissione, che andrà a sostituire il collaudatissimo “La Prova del Cuoco”, non verterà infatti solo sulla cibo e cucina, ma sarà anche un appuntamento in cui poter affrontare tanti altri argomenti, con approfondimenti sull’attualità, interviste a personaggi famosi e tanto altro. Gli studi Rai di Milano ospiteranno così la riproduzione di una cucina di campagna, con tanto di tavola, fornelli, frigo e, per rendere il tutto ancora più realistico, ci sarà addirittura un orto.

“È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici dà il via ai casting

Il post pubblicato dalla Clerici su Instagram si rivolge principalmente a donne provenienti da Milano e zone limitrofe perché sarà dagli studi Rai del capoluogo lombardo che la trasmissione andrà in onda. Il luogo prescelto non sarà più infatti la magione piemontese dove la presentatrice vive adesso insieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. Tantissime le domande che i follower hanno rivolto ad Antonella commentando il suo annuncio, soprattutto riguardo alla possibilità di partecipare come concorrente per chi non venisse dalla Lombardia. La conduttrice non si è risparmiata nel dare delucidazioni ai suoi seguaci ed ha chiarito che è possibile iscriversi anche da altre regioni, anche se, come lei sottolinea, “spostarsi tutti i giorni non è sempre facile per una nonna”. Da questo ulteriore dettaglio è possibile intuire che per le concorrenti è prevista la partecipazione a diverse puntate.

Sembra proprio che la simpatica Antonella Clerici voglia diventare le leader delle nonnine di tutta Italia: non dimentichiamo che sarà anche al timone della versione “Senior” di The Voice, il celebre talent che lascerà Rai 2 per spostarsi sulla rete ammiraglia dell’azienda.

