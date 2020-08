Antonella Elia nuova opinionista del GF VIP: arriva la reazione di Pietro

Antonella Elia sarà la nuova opinionista del GF VIP, ormai è ufficiale: arriva anche la reazione di Pietro Delle Piane su Instagram

Il Grande Fratello Vip scalda i motori. A settembre arriva la nuova edizione. Il reality show, dopo il successo della scorsa edizione, sarà condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Il conduttore televisivo, nonché direttore del settimanale Chi, ha confermato Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, al suo fianco, mentre non ci sarà Wanda Nara. La compagna di Mauro Icardi sarà sostituita da Antonella Elia. La showgirl è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del reality show di Canale 5, nonché una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, dove ha partecipato insieme al suo compagno Pietro Delle Piane. L’annuncio era nell’aria, ma adesso è ufficiale: la Elia siederà affianco a Pupo nel ruolo di opinionista della quinta edizione del GF VIP.

Antonella Elia al GF VIP: arriva la reazione di Pietro

Alfonso Signorini, attraverso il suo account social, ha annunciato l’ingresso della Elia nel cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore televisivo sta trascorrendo alcuni giorni in montagna insieme alla showgirl e a Pupo, confermato nel ruolo di opinionista del reality show. Sulla Elia peserà un’eredità assai grossa: la showgirl, infatti, dovrà rimpiazzare Wanda Nara, opinionista nella scorsa edizione del reality show. Antonella però ha dimostrato di avere le carte in regola per sfondare lo schermo e catalizzare l’attenzione dei telespettatori. Durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ad esempio, è stata una delle concorrenti più discusse, arrivando sino alle fasi finali del gioco. Anche nell’ultima edizione di Temptation Island ha fatto parlare di sé. Insieme al compagno Pietro, infatti, sono stati una delle coppie più chiacchierate dell’edizione. La Elia, al termine dei ventuno giorni, ha deciso di abbandonare il programma senza il compagno, ma un mese dopo ha deciso di perdonarlo e tornare insieme a lui. La scelta della showgirl è stata molto discussa, ma è la sua vita e nessuno può decidere per lei.

La Elia adesso dovrà affrontare un banco di prova importante: il Grande Fratello Vip. Al suo fianco ovviamente ci sarà Pietro, che, non appena la notizia è divenuta ufficiale, ha fatto sentire il suo sostegno alla compagna attraverso i social. L’attore ha pubblicato una stories con l’annuncio della produzione del reality show e aggiungendo: “Fiero di te“. Delle Piane è fiero della sua compagna che a piccoli passi sta tornando in pianta stabile nella televisione italiana.