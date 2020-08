Barbara D’Urso, regalo a sorpresa per la conduttrice: “La meraviglia…”, le immagini apparse sui social.

Manca poco all’inizio di una nuova stagione televisiva. Settembre è il mese in cui ripartiranno i principali programmi del nostro piccolo schermo, compresi quelli di Barbara D’Urso. L’inarrestabile conduttrice partenopea è pronta a fare compagnia al suo pubblico tutti i giorni con Pomeriggio 5 e una volta a settimana con Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Nel frattempo, si gode i giorni di meritata vacanza, senza però mai dimenticare i suoi fan! Con loro, la D’Urso si tiene in contatto attraverso il suo profilo Instagram, sul quale pubblica foto e video delle sue giornate. Ed è proprio lì che, nelle stories, è appena apparso qualcosa che non è passato inosservato. Si tratta di un regalo ricevuto dalla conduttrice, che è apparsa molto felice per la sorpresa. Scopriamo di cosa si tratta.

Barbara D’Urso, regalo a sorpresa per la conduttrice: “La meraviglia…”, cosa ci sarà nei pacchi?

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più seguite del momento, e non solo nei suoi programmi tv. La napoletana è una star anche sui social: il suo profilo ufficiale di Instagram conta ben followers. Ed è proprio lì che poco fa la conduttrice ha condiviso con i fan alcuni regali che ha appena ricevuto. Non sappiamo di cosa si tratta, poiché la D’Urso mostra solo i pacchetti ricevuti. Pacchi decorati con carta floreale e, nel nastro, sono inserite delle splendide rose di color rosa. Una sorpresa che ha emozionato la conduttrice, che commenta con entusiasmo: “Ma la meraviglia di questi regali che ho ricevuto?”. Ecco uno screen delle stories della conduttrice:

La conduttrice non svela però il contenuto dei pacchi. E neanche il mittente! Sapremo qualcosa nelle prossime ore? In caso di novità, noi saremo qui ad aggiornarvi. In attesa di rivederla in tv, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ di Barbara? Non ve ne pentirete!