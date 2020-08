Oltre all’affetto dei suoi numerosi sostenitori, dopo la morte di Nuvola, Benedetta Rossi ha ricevuto un dolce messaggio anche da parte della Clerici.

Non deve essere affatto un periodo facile per Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili. Dopo bene diciassette anni di convivenza, più di ventiquattro ore fa, è venuto a mancare il cane Nuvola. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata. Che, attraverso un commovente ed emozionante post sul suo canale social ufficiale, ha reso partecipi i suoi sostenitori di questo gravissimo lutto. Immediata è stata la reazione dei suoi ammiratori. Che, pienamente consapevoli dell’immenso affatto che la loro beniamina provava nei confronti del cane, prontamente si sono stretti intorno a lei per un caloroso ed affettuoso bacio virtuali. Tra le tantissime parole di affetto giunte a corredo dello scatto, sono giunte anche quelle di Antonella Clerici. Che, com’è giusto che sia, non ha potuto fare a meno di scriverle anche lei un messaggio da brividi.

Benedetta Rossi, il messaggio di Antonella Clerici dopo la morte di Nuvola

Non è assolutamente la prima volta che Antonella Clerici lascia un tenero messaggio sotto ai post di Benedetta Rossi. Già in una precedente occasione, l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco, infatti, ha fatto chiaramente intendere il rapporto di profonda stima che intercorre tra le due star della cucina. E ce ne danno conferma, non a caso, anche queste parole da brividi che la Clerici ha voluto spendere per il grave lutto da cui è stata colpita la food blogger. Pochissime ore fa, infatti, è venuto a mancare il cane Nuvola, al quale, come ben sappiamo, la colonna portante di ‘Fatto in caso per voi’ e suo marito Marco erano profondamente legati. Ed è per questo motivo che l’Antonellina non ha potuto fare a meno di dedicarle un gentil pensiero.

‘Come ti capisco. È stato come rivivere l’agonia del mio Oliver. Vi abbraccio’, ha scritto Antonella Clerici a Benedetta Rossi dopo la notizia della morte di Nuvola. Insomma, delle vere e proprie dolci parole.

