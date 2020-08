Beppe Convertini costretto a intervenire durante una lite nel corso della puntata di “C’è tempo per…”: cala il gelo tra gli ospiti in diretta.

Mattinata movimentata a “C’è tempo per…”. Il tema della puntata di oggi erano gli anni ’60, con la loro musica, le loro canzoni, i sogni di quell’epoca. Ospite in studio la biondissima Justine Mattera, mentre da casa c’erano Don Backy e Tony Dallara. Tutto sembrava filare liscio quando ad un certo punto Dallara ha iniziato a porre l’accento sui percorsi professionali suo e dell’altro ospite in collegamento: ha affermato di essere un cantante ed un pittore, diversamente da Don Backy. Momenti imbarazzanti in studio quindi, perché, si sa, non sempre è facile gestire i personaggi invitati in studio durante una trasmissione. Ma come avranno reagito i presentatori per stemperare la tensione creatasi in diretta?

Beppe Convertini seda la lite, anche Anna Falchi non si trattiene

Don Backy, infatti, di fronte alle provocazioni di Tony Dallara non è stato disposto a soprassedere e i due hanno iniziato a punzecchiarsi proprio nel bel mezzo della diretta televisiva, tanto che Beppe Convertini, in qualità di conduttore, si è visto costretto ad intervenire per evitare che la lite a distanza degenerasse. L’altra padrona di casa Anna Falchi, non ha potuto trattenersi dal commentare lo spettacolo alquanto non in linea con il clima disteso e familiare del programma: “Non era proprio una re-union al positivo”, ha osservato, esortando gli ospiti ad una riappacificazione. Don Backy, non contento della scenetta andata in onda poco prima, ha poi lanciato frecciatine anche contro un altro personaggio: stiamo parlando di Gianni Morandi, che Beppe Convertini ha definito amico appunto del cantautore. A queste parole, Don Backy è stato caustico: “Non direi molto amico e forse direi che è meglio così“. E’ stato in quel momento che la Falchi non ha potuto fare a meno di rivolgergli una domanda: “Don Backy, voglio sapere, ma con chi sei amico? A questo punto è una curiosità che sorge spontanea“.

Insomma, dei veri e propri attimi di tensione, c’è poco da dire.