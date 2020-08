Chiara Ferragni gioca a carte con gli amici: il gesto ‘portafortuna’ lascia tutti senza parole, ecco il video imperdibile che l’influencer ha pubblicato su Instagram.

Chiara Ferragni è sempre presente e attiva sui social e il suo profilo Instagram è tra i più seguiti in Italia, con oltre 20 milioni di followers. Ogni cosa che l’influencer pubblica diventa immediatamente virale, dalle foto che la mostrano in tutta la sua bellezza, ai video con cui ogni giorno racconta la sua vita privata. Chiara, infatti, condivide con i suoi followers praticamente tutto quello che fa, dai momenti di lavoro alle vacanze in famiglia, ai momenti con suo marito Fedez e con il piccolo Leone. I ‘Ferragnez’ sono davvero una coppia splendida e molto amata, anche perché hanno un rapporto fatto di complicità e risate. I due scherzano spesso insieme, prendendosi in giro a vicenda. Chiara non è bravissima a ballare e Fedez spesso la prende amorevolmente in giro per questo. Stesso discorso per la Ferragni, che invece scherza con il marito sulla sua altezza e su altri suoi ‘punti deboli’. Insomma, i video della coppia sono davvero imperdibili e poco fa l’influencer ne ha pubblicato un altro, in cui lei e Fedez giocano a carte con degli amici: il gesto di Chiara lascia tutti a bocca aperta, ecco cosa ha fatto.

Chiara Ferragni gioca a carte con Fedez e gli amici: il suo gesto lascia tutti senza parole, ecco il video imperdibile

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo dei piacevolissimi giorni di vacanza in Sardegna, insieme a famiglia e amici. Vacanze italiane, quest’anno, per i ‘Ferragnez’, che dopo un soggiorno da sogno in Puglia, durante il quale si sono divisi tra momenti di relax e visite ai luoghi d’arte, i due si sono spostati nella bellissima Sardegna. Mare, relax e uscite in barca stanno caratterizzando la vacanza della coppia, che si sta anche divertendo in compagnia dei propri amici. Poco fa, infatti, Chiara ha pubblicato delle nuove stories, in cui fa un gesto davvero ‘particolare’, che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’influencer è intenta a giocare a ‘Uno’ con Fedez e alcuni amici, ma la cosa incredibile è che mantiene le carte con le dita dei piedi, anziché con le mani. Con il piede sul tavolo, Chiara guarda le sue carte, spiegando che questo suo gesto serve a portarle fortuna.

“Questi miei piedi sono l’amuleto”, dice Chiara, tra le risate dei presenti, che sono rimasti letteralmente senza parole davanti al divertente gesto dell’influencer.