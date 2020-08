Chiara Ferragni shock, brutto episodio in mare: “La barca si è rotta”, cosa è successo alla influencer durante la sua vacanza in Sardegna.

“La nostra barca si è rotta, stiamo cercando di tornare ad Olbia con un motoscafo. Speriamo bene!”. È quanto ha raccontato Chiara Ferragni in alcune recenti stories pubblicate su Instagram. La moglie di Fedez stava trascorrendo una giornata nello splendido mare della Sardegna, a bordo della sua barca che ha improvvisamente subito un guasto. Per questo motivo, Chiara e i suoi amici hanno dovuto ricorrere all’aiuto di un mezzo sostitutivo per tornare sulla terraferma. Scopriamo di più sulla disavventura vissuta dalla Ferragni nelle scorse ore.

Chiara Ferragni shock, brutto episodio in mare: “La barca si è rotta”, cosa è successo alla influencer

Disavventura in mare per Chiara Ferragni durante la sua vacanza in Sardegna. Ieri la regina delle influencer si è concesso un giorno di relax tra le acque splendide dell’isola. Relax che è però stato interrotto dall’improvviso guasto della sua barca: Chiara e la comitiva ( senza Fedez, che è rimasto a casa con Leone) sono tornati a riva a bordo di un mezzo sostitutivo. Un episodio decisamente spiacevole per l’influencer, che, però, ha affrontato il tutto con la sua solita ironia, quando lo ha raccontato ai followers di Instagram:

Ironia che la accomuna al marito Fedez che, sul suo Instagram, prende il giro la moglie con un video davvero esilarante: nel sottofondo, la colonna sonora di Titanic:

Insomma, una brutta avventura per la Ferragni, ma ancora una volta la splendida influencer ha dimostrato di non perdere mai la sua straordinaria ironia e il suo sorriso! E voi, cosa aspettate a seguire i Ferragnez su Instagram? I loro profili sono ricchi di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!