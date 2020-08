Cristiano Malgioglio, spiacevole imprevisto nel bosco: il cantante ed ex opinionista del Grande Fratello lo ha raccontato su Instagram.

È, senza alcun dubbio, il re della televisione italiana, Cristiano Malgioglio. Noto al pubblico italiano per le sue canzoni, che, in un batter baleno, diventano dei veri e propri tormentoni, l’ex opinionista del Grande Fratello e grande amico di Barbara D’Urso decanta di un successo davvero incredibile. Soprattutto sul suo canale Instagram. Dove, spesso e volentieri, interviene ed interagisce con i suoi adorati e sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi followers di uno spiacevole imprevisto accadutogli nel bosco. Dopo l’incidente in mare, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è protagonista di un triste inconveniente nella ‘selva oscura’. E a svelare ogni cosa è stato il diretto interessato. Cosa gli sarà mai successo? Nulla di grave, ovviamente. Ma vediamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Cristiano Malgioglio, spiacevole imprevisto nel bosco: cosa è successo

Sempre solito ad aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto gli accade, pochissime ore fa, Cristiano Malgioglio non ha potuto fare a meno di raccontare loro di uno spiacevole imprevisto accadutogli nel bosco. Come dicevamo precedentemente, l’ex opinionista del Grande Fratello ha uno splendido rapporto con i suoi fans. Ed è per questo motivo che ha voluto renderli partecipi di questo triste inconveniente. Non è successo nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, stando a quanto si apprende dal racconto fatto sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si sia perso nel bosco.

‘Mi sono perso nel bosco, c’è qualcuno che mi aiuta ad individuare la vita d’uscita?, scrive Cristiano Malgioglio a corredo di questo video che lo ritrae mentre cammina tra la natura. Non sappiamo, ovviamente, cosa è successo esattamente. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe che il noto e famosissimo cantante si sia smarrito. Cosa sarà accaduto? E, soprattutto, avrà trovato la strada per tornare a casa e cucinare? Stay tuned!

