Diletta Leotta e Daniele Scardina, adesso parla il pugile: la sorprendente ed inaspettata rivelazione svelata soltanto adesso.

A distanza di quasi un anno dall’inizio della loro storia d’amore, sembrerebbe proprio che tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sia giunto il momento di dirsi ‘addio’. A lanciare la bomba di gossip, come ben sapete, è stato, qualche settimana fa, il settimanale ‘Nuovo’. Da quel momento, sono iniziate a correre voci su un ipotetico motivo che avrebbe portato i due a lasciarsi da un momento all’altro. Perché, parliamoci chiaro, è successo tutto all’improvviso. Li abbiamo lasciati avvinghiati in barca più innamorati che mai ed adesso, invece, sembrerebbe proprio che non stiano più insieme. Cosa è successo? Non lo sappiamo con certezza, ovviamente. Eppure, si vocifera che il pugile abbia tradito la conduttrice sportiva di Sky. Sarà davvero così? A quanto pare, no! A rivelare ogni cosa è stato il diretto interessato. Che, una di questa sera in Sardegna, ha confessato ogni cosa a Gabriele Parpiglia. Ecco la rivelazione del pugile milanese riportata sulle pagine del settimanale ‘Chi’.

Diletta Leotta, l’inaspettata rivelazione di Daniele Scardina sulla loro storia

Fino a questo momento, Daniele Scardina non era mai intervenuto sulla rottura con Diletta Leotta. In realtà, nessuno dei due si è espresso al riguardo. Soltanto la conduttrice sportiva di Sky ha speso due parole sul settimanale ‘Gente’. E, anche se non ha confermato o smentito nulla, ha chiaramente lasciato intendere come stanno realmente i fatti tra di loro. A parlate, però, questa volte è stato il pugile stesso. Che, stando a quanto si apprende dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che abbia aperto il suo cuore a Gabriele Parpiglia, famosissimo giornalista per il medesimo giornale. A quanto pare, i due avrebbero trascorso una serata in Sardegna. E sarebbe stato in proprio questo preciso momento che il pugile si sarebbe lasciato andare ad una inaspettata rivelazione sulla bella siciliano. Stando a quanto riportato sulle pagine del settimanale, sembrerebbe che ‘Toretto’ abbia confessato di non averla mai tradito, perché sono proprio queste le voci che girano sul suo conto e che, a quanto pare, avrebbero provocato la rottura tra i due improvvisamente, e di continuare ad amarla. ‘Diletta è il meglio che la vita mia abbia dato’, avrebbe rivelato Daniele a Parpiglia. Sottolineando, inoltre, di quanto sia pronto e deciso a riconquistare il suo cuore.

Insomma, una vera e propria dichiarazione d’amore quella che Daniele Scardina avrebbe confessato a Gabriele Parpiglia. Cosa succederà adesso tra i due? Sappiamo che entrambi sono in Sardegna, chissà magari Diletta leggerà queste parole e deciderà di ritornare insieme a lui? Noi ce lo auguriamo, perché erano davvero bellissimi insieme.

