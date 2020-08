Diletta Leotta, la scollatura in spiaggia è davvero seducente: il dettaglio non sfugge ai suoi fan ed è immediatamente caccia all’accessorio sul web

Quando pensiamo a Diletta Leotta ci vengono subito in mente le dirette da bordo campo di Dazn o il suo programma su R105, ma in realtà a volte dimentichiamo che è anche una’apprezzata influencer. Sono infatti quasi 7 i milioni di seguaci della bellissima Diletta Leotta che tutti i giorni condivide con i suoi followers degli scatti davvero bollenti sul suo account ufficiale Instagram. La donna oltre ad essere una delle conduttrici più amate e seguite dal pubblico italiano, lavora moltissimo anche con i social network e appunto con la piattaforma di Instagram, dove si occupa della sponsorizzazione di prodotti. Sono moltissimi gli scatti bollenti che la donna ha pubblicato in questi giorni di vacanza. Qualcuna al tramonto a bordo di un gommone fermo in mezzo ad un mare cristallino. Un’altra mentre gioca a racchettoni con un mini costume da bagno, altre ancora vestita di tutto punto…

Diletta Leotta, scollatura seducente: il dettaglio non sfugge ai fan

La conduttrice ha deciso di dedicarsi questi giorni di svago dopo la fine del campionato per trascorrere del tempo insieme alle amiche più fidate in Sardegna. La donna avrà sicuramente bisogno di ricaricare le pile dopo la rottura con il bel pugile Daniele Scardina. I due parevano più innamorati che mai, ma qualcosa non è andato come sperato e le le loro strade si sono separate… Anche se pare che lui non voglia rinunciare alla bella conduttrice, ma per ora sarebbe prematuro fare qualsiasi tipo di congettura.

Nel frattempo come vi dicevamo la bella Leotta è in Sardegna con le amiche e anche oggi ha deciso di sfoggiare un costume davvero molto sensuale che mette in bella mostra tutte le sue curve super calienti, seppur coperte da un kimono in velo. C’è un dettaglio però che raccoglie l’attenzione di tutti, e sono gli occhiali da sole particolarissimi. Il nasello infatti ha una forma molto particolare e noi scommettiamo che in poco tempo questo modello spopolerà tra i più giovani che la prenderanno da modello!Insomma lo sappiamo bene che la conduttrice è una vera e propria esperta in fatto di tendenze di moda! Vi consigliamo di seguirla su Instagram per non perdervi neanche un’idea!