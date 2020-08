E’ morto Trini Lopez a causa di alcune complicazioni dovute al Coronavirus: il cantante di ‘Datemi un martello’ ci lascia all’età di 83 anni

Un’altro lutto nel mondo dello spettacolo e della musica che sta sconvolgendo milioni di fan. E’ infatti scomparso all’età di 83 anni Trini Lopez, il cantante americano di origini messicane che nel 1963 portò al successo internazionale il brano ‘Datemi un martello’ di Pete Seeger e Lee Hays ‘If I had a hammer’. Il brano fu poi ripreso anche dalla nostra mitica Rita Pavone. Lopez ebbe anche una breve carriera di attore in cui si evince soprattutto il ruolo di Pedro Jiminez in ‘Quella sporca dozzina’. Lopez è stato un artista di tutto rilievo che nel corso degli anni ha ricevuto un enorme successo, soprattutto con le sue canzoni e i ruoli che ha interpretato. Trini Lopez non ha mai rinnegato le sue origini messicane, anzi, ne ha sempre fatto un vanto e le sue opere sono state riprese dagli artisti più famosi di tutto il mondo, molti dei cui italiani.

E’ morto Trini Lopez per Coronavirus: il cantante ci lascia a 83 anni

Trini Lopez ci ha lasciato alla veneranda età di 83 anni, spegnendosi ieri in un ospedale di Rancho Mirage in California per le conseguenze del Coronavirus. Trinidad Lopez III era nato a Dallas il 13 maggio del 1937 e la sua musica spaziava dal folk, alla musica latina al rockabilly. LA sua musica ha fatto ballare e innamorare milioni di persone. Tra i suoi più grandi successi ci sono certamente ‘If I Had a Hammer‘ e ‘Lemon Tree‘ che erano già stati interpretati anche dal trio folk Peter, Paul e Mary. I brani saltarono in vetta alla classifica americana di Billboard vendendo più di un milione di copie.

Nella sua carriera è stato un grandissimo chitarrista, tanto da aver realizzato due modelli di chitarre che divennero molto apprezzati e anche venduti. I modelli sono stati molto apprezzati anche da Dave Grohl dei Foo Fighters e da Noel Gallagher degli Oasis che le usarono durante i concerti. Fu il grandissimo Frank Sinatra a consigliare alla sua casa discografica di scritturare Lopez… Sinatra e Lopez recitarono insieme anche in ‘Marriage on the Rocks’, nel 1965. In ‘Quella sporca dozzina’ al suo ruolo venne purtroppo dato poco sviluppo.