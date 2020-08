Elisabetta Canalis, la grande emozione: “Sembra una stupidaggine, ma per me è importante”, il post da brividi dell’ex velina su Instagram.

Elisabetta Canalis è una delle donne più belle e desiderate del mondo dello spettacolo ed è sempre super attiva sui social, dove condivide ogni momento della sua vita. Da quando si è trasferita negli Stati Uniti con il marito Brian Perri e la piccola Skyler Eva, la showgirl si è automaticamente allontanata dalla tv italiana, ma grazie ai social i suoi fan possono seguirla sempre e dimostrarle il loro affetto. Il suo profilo Instagram, infatti, conta oltre 2 milioni e mezzo di followers, con i quali condivide diversi momenti della sua vita quotidiana. L’ex velina, infatti, pubblica sempre foto e video di quello che fa e spesso incanta i suoi fan con scatti mozzafiato che mettono in mostra il suo corpo da capogiro e le sue curve esplosive. Non mancano anche momenti imperdibili insieme al marito Brian Perri e alla loro piccola Skyler Eva. In questi giorni Elisabetta è in Sardegna, sua terra d’origine, dove sta trascorrendo le vacanze. Poco fa ha condiviso un emozionante post sul suo profilo, raccontando una cosa per lei molto importante: ecco le sue parole nel dettaglio.

Elisabetta Canalis, la grande emozione: “Sembra una stupidaggine, ma per me è importante”, il post da brividi

Elisabetta Canalis condivide molto del suo quotidiano su Instagram e in questi giorni di vacanza lo sta facendo ancor di più. L’ex velina sta trascorrendo questo periodo di relax in Sardegna, sua terra d’origine. Nonostante abbia viaggiato tanto per lavoro e si sia trasferita negli Stati Uniti per amore, Elisabetta è sempre legatissima alla sua terra, e non ne ha mai fatto mistero. In questo periodo si sta divertendo e rilassando in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici, tra mare e altri luoghi bellissimi. Poco fa ha voluto condividere su Instagram una sua grande emozione. Una cosa che riguarda sua figlia Skyler Eva, la quale ha imparato ad andare in bici ad Alghero, proprio come la sua mamma tanti anni fa: “Può sembrare una stupidaggine, ma per me è importante che Skyler abbia ricordi legati alla sua terra, che non viva la Sardegna solo come un posto di vacanza”.

Elisabetta ha sottolineato la sua gioia per il fatto che la figlia viva dei momenti importanti in Sardegna, in modo che possa sentire sempre un senso di appartenenza per questa terra e che non la viva solo da turista. Cosa ne pensate delle sue dolcissime parole?