Elisabetta Gregoraci, esibisce un fisico davvero esplosivo in costume da bagno: il dettaglio non passa inosservato e per la conduttrice è pioggia di like

Elisabetta Gregoraci lo abbiamo detto spesso e volentieri che è senza ombra di dubbio una delle Showgirl più amate del panorama televisivo Italiano. Ultimamente l’abbiamo vista di nuovo alle prese con il programma musicale che ormai conduce da due anni ‘Battiti Live’ insieme al fido collega Alan Palmieri. Tra una registrazione e l’altra ovviamente la donna si concede dei giorni di svago insieme al grande amore della sua vita, Nathan, nato dall’amore con Briatore. Ma ovviamente la Gregoraci, oltre ad essere super impegnata a fare da mamma, è anche una conduttrice e modella molto apprezzata nel mondo dello spettacolo. Attualmente il lavoro con i Battiti Live le assorbe quasi tutto il tempo a disposizione. Non mancano però tra una registrazione e l’altra anche degli shooting fotografici. Molti sono stati i servizi infatti a cui ha preso parte nelle ultime settimane, e molti di questi sono stati decisamente piccanti, come quello che ha pubblicato qualche giorno fa sul suo account ufficiale Instagram.

La splendida Gregoraci tra una registrazione e l’altra si sta godendo le vacanze in giro per la bellissima Italia. Adesso si trova immersa negli splendidi scenari della Sardegna, in compagnia di amici e del figlio. Amici fidati, che non l’abbandonano mai, come Jonathan Kashanian, che ha colto l’occasione per scattare all’amica qualche foto davvero piccante, che poi lei ha deciso di condividere con tutti.

In particolare la donna appare stesa e intenta a prendere il sole su una tavola da surf molto grande, utilizzata principalmente con un remo. La Gregoraci appare in una forma fisica davvero impeccabile, tanto da far girare gli occhi a tutti i suoi followers che si sono fiondati immediatamente a riempirla di like e commenti positivi. La belle è abbronzata e il dettaglio che maggiormente risalta agli occhi di tutti sono i suoi addominali. Perfettamente scolpiti e che suscitano sicuramente l’invidia di moltissime donne, ma anche di molti uomini. Il costume bianco mette in risalto l’abbronzatura e soprattutto il fisico asciutto, ma prosperoso della conduttrice, che ogni lunedì sera sta facendo impazzire tutti con i suoi outfit spettacolari. Non ci resta che farle i complimenti e invitarvi a spulciare il suo profilo instagram!