Emma Marrone, gravissimo lutto: lo straziante messaggio social

Emma Marrone ha un rapporto davvero aperto e sempre senza filtri con i suoi tantissimi fan, che la seguono sempre con grande affetto, anche sui social. Il profilo Instagram della cantante, infatti, conta oltre 4 milioni e mezzo di followers, con i quali lei condivide davvero tutto della sua vita.

Emma Marrone è stata colpita da un gravissimo lutto. Un dolore che ha deciso di condividere anche sui social. La cantante è sempre molto attiva sui social e li utilizza proprio per condividere le sue emozioni con i suoi tantissimi followers. Poco fa Emma ha pubblicato uno straziante messaggio nelle sue storie Instagram, dedicato a una ragazza di nome Antonella, che purtroppo ha lasciato questo mondo. “Ciao piccoletta mia”, ha scritto la Marrone accanto a una foto in cui sorride felice insieme alla giovane, “Sei volata via dopo aver combattuto con tutte le tue forze contro un destino avverso. Ho il cuore spezzato in due. Proteggici da lassù”, ha poi continuato la cantante, che ha dedicato questo straziante messaggio alla giovane vittima, probabilmente una sua fan, mandandole così tutto il suo affetto e la sua vicinanza.

Enorme la commozione di Emma, che ha trovato queste dolcissime parole per ricordare la sua giovane amica, facendo emozionare tutti i suoi fan, che si sono certamente uniti al suo dolore.