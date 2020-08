Durante le sue vacanza in famiglia a Formentera, Federica Nargi si mostra in costume azzurro, bellissima, la foto è da capogiro.

Federica Nargi si è fatta conoscere come Velina nel programma di Striscia La Notizia nel 2012, restando sul palco dello studio televisivo per ben quattro edizioni consecutive, accompagnata dalla collega Costanza Caracciolo. Testimonial di diverse case di moda e linee di cosmetici, è fidanzata dal 2009 con il calciatore Alessandro Matri, con cui ha avuto due splendide bambine, Sofia e Beatrice, nate a pochi anni di distanza. Per lei è ormai tempo di vacanze e sui social mostra quotidianamente la sua realtà, seguitissima su instagram per la sua bellezza e bravura. La ragazza in questi ultimi giorni sta trascorrendo momenti di relax insieme ad amici, la sorella Claudia Nargi e il marito Alessandro, a Formentera. È proprio per questo che non ha potuto fare a meno di postare sul suo profilo diversi scatti, ma una foto in particolare ha infiammato i suoi fan. Si lascia immortalare con indosso un costume azzurro, un fisico smagliante e un lato B da urlo. Guardare per credere.

Federica Nargi in costume azzurro infiamma il web, la foto è da capogiro

La showgirl sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme alla sua famiglia a Formentera, e non nasconde certo la sua quotidianità.

Federica è apparsa in costume azzurro, bellissima e sorridente, forme strepitose da far invidia a chiunque. La foto ha infiammato il web, e in pochi minuti ha ricevuto tantissimi complimenti, tutti meritati ovviamente. Posa in barca, con lo sfondo di un mare incantevole, azzurro come il suo costume, quasi fatto di proposito, sembra un vero e proprio quadro dipinto che lascia tutti a bocca asciutta. Un’indubbia bellezza accompagnata da un’evidente allegria che rende il tutto ancora più spettacolare. Ma non solo, la Nargi ha anche postato diverse foto in cui compare con la sua dolce metà, il calciatore Alessandro Matri, che insieme dal 2009 formano una delle coppie televisive più belle e solide di sempre. I due giovani stanno trascorrendo giorni di vacanza, accompagnati da amici e parenti, prima di ritornare ai loro impegni lavorativi.