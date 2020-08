Proprio pochissime ore fa, Francesca Cipriani ha confessato ai suoi sostenitori di aver fatto il tampone per il Coronavirus dopo essere stata molto male.

Una vera e propria confessione choc quella che, pochissime ore fa, Francesca Cipriani ha fatto sul suo canale social ufficiale. Sempre molto attiva e, soprattutto, solita ad intrattenere il suo amato pubblico social con degli scatti fotografici davvero stratosferici, pochissimo tempo fa, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si è lasciata andare ad una rivelazione choc. Dopo essersi scusata con i suoi sostenitori per essere stata su Instagram in questi ultimi giorni, l’ex pupa ha confessato di essere stata molto male. E di essersi sottoposta, addirittura, al tampone per il Coronavirus. Non sappiamo cosa esattamente abbia avuto, sia chiaro. Fatto sta che la Cipriani ha raccontato di essersi realmente spaventata a causa delle sue condizioni di salute. Ma cerchiamo di capire cos’è successo nel minimo dettaglio.

Francesca Cipriani ha fatto il tampone per il Coronavirus: giorni intensi di paura per lei

Come dicevamo precedentemente quindi, proprio pochissime ore fa, Francesca Cipriani ha raccontato ai suoi sostenitori di essere stata un po’ assente su Instagram in questi ultimi giorni a causa delle sue condizioni di salute. La showgirl, infatti, ha confessato di essere stata molto male. E di essersi realmente spaventata ed, ovviamente, preoccupata. Non sappiamo cosa abbia avuto nello specifico, come dicevamo prima. Anche perché la Cipriani non è affatto scesa nel dettaglio dei suoi sintomi. Fatto sta, da come raccontato dalla diretta interessata in alcune recentissime IG stories caricate sul suo canale social ufficiale, si è sottoposta anche al tampone per il Coronavirus. Uno spavento davvero immenso, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, tuttavia, si è risolto nei migliori dei modi. Nonostante i giorni di apprensione e preoccupazione, l’esito è uscito a respirare. E Francesca, com’è giusto che sia, ha potuto tirare un gran sospiro di sollievo.

‘Pensavo di avere il Covid. Alla fine, ho fatto il tampone. E, per fortuna, è risultato negativo’, queste sono le parole esatte che Francesca Cipriani ha utilizzato per descrivere i momenti di apprensioni di questi ultimi giorni.

Lo spiacevole incidente durante un servizio fotografico

Nei giorni scorsi, Francesca Cipriani è stata al centro dell’attenzione di tutti. Come rivelato dalla diretta interessata in una sua recentissima intervista per il settimanale ‘Nuovo’, sembrerebbe che la showgirl abbia ricevuto la visita della polizia mentre era intenta a lavorare su un servizio fotografico. Come raccontato sulle pagine del settimanale, sembrerebbe proprio che l’ex pupa abbia avuto una multa da un vigile soltanto per stare posando in intimo sul ciglio di una strada.

