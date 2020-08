Giulia De Lellis ed Andrea Damante, le parole di lui sulla crisi: brutta notizia

Sembrerebbe sempre più crisi tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante, ecco le parole di lui su questo ‘particolare’ momento: brutta notizia per i fan.

Così come Belen Rodriguez e Stefano De Martino, anche Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono finiti nell’occhio del ciclone. Perché? Semplice: per la notizia di una nuova presunta crisi. L’ufficializzazione del loro ritorno di fiamma, lo sappiamo, risale a qualche mese fa. Quando, in piena emergenza Coronavirus, il deejay veronese ha trascorso la maggior parte della quarantena a Roma, a casa dell’influencer. A distanza di un po’ di tempo, però, sembrerebbe che le cose tra di loro non stiano procedendo per il verso giusto. Ci sono stati tanti indizi social a far scatenare l’allarme ed, in seguito, sono stati i diretti interessati a darne la conferma. ‘È un momento un po’ particolare’, ha detto la De Lellis in alcune sue recenti Instagram Stories. Ma cosa ne penserà, invece, il siciliano? Sulle pagine del settimanale ‘Chi’, è rivelata ogni cosa. Ecco le parole di lui.

Giulia De Lellis ed Andrea Damante, le parole di lui sulla crisi: i loro fan tremano

Sembravano davvero felici ed innamorati in alcune delle loro recentissime fotografie sui social, eppure, a quanto pare, Giulia De Lellis ed Andrea Damante stanno attraversando un periodo non affatto facile nella loro storia. Non sappiamo esattamente cosa sia successo e, soprattutto, cosa stia accadendo. Fatto sta che sia le recentissime parole di lei su Instagram che le parole di lui riportate dal settimanale ‘Chi’ non sembrerebbero presagire nulla di buono. L’ex corteggiatrice, recentemente, ha dichiarato di stare attraversando un periodo ‘particolare’. E di essere pronta a raccontare ogni cosa qualora ne capirà qualche cosa in più. Si mantengono sulla stessa lunghezza d’onda, infine, le parole del deejay veronese. Proprio al settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’ex tronista ha rivelato: ‘Abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno’.

Insomma, una vera e propria brutta notizia per tutti i fan dei ‘Damellis’. Che, senza alcun dubbio, nel leggere queste dichiarazioni dell’ex tronista sono rimasti completamente di sasso. ‘Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose. Poi vedremo’, ha concluso il deejay veronese. Cosa accadrà? Staremo a vedere!

