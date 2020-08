Giulia De Lellis dimentica Damante: l’influencer ha un nuovo fidanzato?

Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, Giulia De Lellis ha già dimenticato Andrea Damante: l’influencer ha un nuovo fidanzato?

Giulia e Andrea sono una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne. Il loro percorso nel programma di Maria De Filippi è stato uno dei più seguiti, entrando di diritto nella storia della trasmissione. Giulia scese per corteggiare il tronista e tra i due fu subito colpo di fulmine. Andrea seppe tenere sulle spine la corteggiatrice fino alla scelta. Damante, infatti, aveva dimostrato di provare le stesse cose anche per Laura Frenna, arrivando addirittura a baciarla ad un passo dalla scelta. Alla fine, però, il cuore lo portò da Giulia e la loro storia d’amore è durata circa due anni. In questo lasso di tempo, la coppia è stata seguita da migliaia e migliaia di fan e addirittura si sono create le fanpage.

La relazione pare sia terminata dopo due anni a causa di alcuni tradimenti dell’ex tronista, raccontati dalla De Lellis nel libro “Le corna stanno bene su tutto“. Dopo la fine della storia d’amore, i due hanno intrapreso due percorsi e due strade diverse, salvo poi ritornare insieme quest’anno. Anche in quest’occasione, però, la storia è durata veramente poco.

Giulia De Lellis ha un nuovo fidanzato?

Più che un ritorno di fiamma, quello tra Giulia e Andrea si è rivelato una fiammella. I due sono tornati insieme per pochi mesi, salvo poi allontanarsi nuovamente. A distanza di pochi giorni dall’annuncio della nuova crisi di coppia, la De Lellis sembrerebbe già aver voltato pagina. Come riporta il sito Giornalettisimo, infatti, la modella e influencer romana sarebbe molto vicina a Carlo Beretta, giovane rampollo ed ex fidanzato di Dayane Mello. I due pare stiano trascorrendo le vacanze estive insieme in una villa in Toscana con la famiglia di lui. In una delle ultime stories pubblicate su Instagram, inoltre, la De Lellis pare abbia indossato la camicia di Beretta dopo un tuffo in piscina, ma la storia ovviamente è stata subito cancellata.

Chi è Carlo Beretta?

Carlo Gussalli Beretta è famoso soprattutto per essere il figlio di Pietro Gussalli Beretta, proprietario di una delle fabbriche di armi più famose d’Italia. Il ragazzo, inoltre, è balzato all’onore delle cronache rosa soprattutto per la presunta relazione con Sara Soldati e per quella sopra citata con Dayane Mello. Beretta insomma dimostra di essere un re di cuori, ma riuscirà a conquistare anche quello della De Lellis?