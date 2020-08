Allarme rientrato nella coppia più amata della tv: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno superato la crisi, il settimanale Chi rivela cosa era accaduto.

Sono rimbalzati tra le pagine di gossip negli ultimi giorni Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: cosa è successo tra i due? Sembrava si fossero lasciati, si parlava di crisi: sono girate indiscrezioni ed indizi che hanno scosso particolarmente i fan della coppia che li hanno sempre visti super affiatati ed innamorati. Hanno fatto preoccupare tutti ma con un selfie diversi giorni fa l’allarme era rientrato: Cecilia e Ignazio erano in macchina molto sereni. Ma è successo realmente qualcosa tra i due? A quanto pare sì! A svelare tutta la verità è stato Gabriele Parpiglia nell’ultimo numero del settimanale Chi! Ecco cosa è successo.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, crisi superata: ecco cosa aveva fatto scoppiare la coppia

C’è stato un momento di crisi tra Ignazio e Cecilia? La risposta è sì: Gabriele Parpiglia tra le pagine di Chi ha raccontato che durante il primo weekend di agosto è scoppiato qualcosa all’interno della coppia. Lui era a Forte dei Marmi mentre lei a Capri con la sorella Belen: lo strappo è stato ricucito, si legge, e dal 10 agosto sono atterrati insieme in Sardegna per una vacanza. “La gelosia di lei, l’insicurezza di lui, il timore di perdersi per il caos della vita” si legge sulla rivista: questi sono alcuni dei motivi che hanno spinto la coppia formata nel GF VIP ad allontanarsi, a litigare al telefono per ore, rischiando di rovinare tutto. Allarme rientrato, pace fatta. Moser ha usato anche parole estremamente dolci riguardo l’accaduto: “Mi è mancata troppo, non avrei resistito tutta l’estate senza di lei, nemmeno un minuto in più”. Oggi sono tornati ad essere una coppia e si confermano una di quelle più amate nel mondo della televisione italiana.