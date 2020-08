Ilary Blasi, look da mare per la gita in barca: sapere quanto costa il suo cappello? La cifra vi sorprenderà.

Lei è una delle conduttrici tv più amate del momento. Con ogni probabilità la rivedremo in tv al timone della prossima edizione de L’isola dei famosi. Ma, nel frattempo, Ilary Blasi si tiene in contatto coi fan attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. E dei suoi outfit! I look della conduttrice non sono mai banali e gli accessori che indossa attirano sempre l’attenzione dei followers. È accaduto anche col suo look da mare scelto per una giornata in barca e condiviso da Lady Totti sul suo Instagram, proprio qualche giorno fa. Sapete quanto costa il cappello indossato da Ilary per l’occasione? Ve lo sveliamo subito.

Ilary Blasi, look da mare per la gita in barca: sapere quanto costa il suo cappello? La cifra vi lascerà di stucco

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate della nostra tv, ma forse non tutti sanno che la bellissima moglie di Francesco Totti è una stare anche sui social. Il suo profilo Instagram ufficiale conta un milione e 400 mila followers, coi quali la conduttrice ama condividere i momenti più salienti della sue giornate. E i suoi look! Qualche giorno fa, la splendida Ilary ha pubblicato alcuni scatti direttamente dalla sua barca. L’outfit total black non è passato inosservato: bikini a due pezzi e cappello modello ‘pescatore’. Ma sapete quanto costa l’accessorio? Ebbene, si tratta di un modello in nylon di Prada, completamente nero, caratterizzato dalla piastrina triangolare col logo della maison davanti. Il prezzo esatto è di 350 euro.

Un modello, quello da pescatore, che è davvero un must have di questa estate! Anche la seguitissima influencer Chiara Ferragni ne indossa spesso uno simile per proteggere il viso dal sole. Insomma, Ilary Blasi sa sempre come farsi notare! E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!