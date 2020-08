Novità in casa di Katherine Schwarzenegger, la figlia del celebre attore hollywoodiano Arnold: l’annuncio su Instagram insieme al marito Chris Pratt.

Si chiama Lyla Maria la nuova arrivata ad ingrandire la famiglia di Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt: la bimba che ha reso nonno l’ex Terminator e Governatore della California, è la primogenita della coppia. Pratt, dal 2012 già padre di Jack, avuto dal suo precedente matrimonio con Anna Faris, è legato a Katherine dal 2018, dopo il divorzio dalla ex moglie. I due si sono sposati nel giro di poco tempo, l’8 giugno 2019 a Montecito, in California.

Katherine Schwarzenegger, la figlia di Arnold: il tenero annuncio su Instagram

A dare per primo la notizia ufficiale è stato Patrick, fratello della scrittrice, mandando un video al sito Entertainment Tonight. L’attore e modello, che in passato è stato legato sentimentalmente a Miley Cyru, ha tranquillizzato tutti sulle condizioni di salute della sorella facendo vedere un regalino per la nipote infiocchettato con un nastro rosa, ma in quel frangente non aveva precisato se si trattasse di un regalo per la sorella o per la bambina. Fino a qualche giorno fa, il sesso del neonato era rimasto quindi un mistero. Patrick non ha neanche fornito dettagli sulla data di nascita precisa, ma da una fonte anonima si apprende che l’auto di Chris Pratt è stata avvistata fuori al St. John’s Hospital di Santa Monica lo scorso venerdì 7 agosto. I neogenitori hanno poi postato una tenerissima immagine su Instagram per annunciare al mondo il lieto evento che li vede protagonisti. Nella foto si vedono le manine della neonata intrecciate a quelle della mamma e del papà. La scrittrice ha comunicato ai follower con queste parole: “Siamo entusiasti di annunciare la nascita di nostra figlia Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. Non potremmo essere più felici e ci sentiamo estremamente fortunati!”.

Il sito ET ha rivelato inoltre che, sempre venerdì scorso, Arnold e e Maria sono stati visti andare a casa della coppia e che sabato Katherine e Chris sono stati omaggiati con un bel mazzo di fiori giunto fino a casa loro. Nulla si sa, però, su chi sia l’autore del bellissimo gesto.

