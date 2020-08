Lorella Cuccarini scatena i followers su Instagram: “L’alba di un nuovo giorno”

L’ultimo post su Instagram di Lorella Cuccarini incuriosisce i fan. La frase pubblicata lascia spazio a tante ipotesi.

Lorella Cuccarini è una showgirl e conduttrice amatissima. Ballerina, sorridente, divertente, mamma… sono tanti gli aggettivi che la potrebbero descrivere. I fan la hanno letteralmente adorata durante la conduzione de La Vita in Diretta e ora non vedono l’ora di sapere dove la potremo rivedere in televisione nella nuova stagione in arrivo a settembre. Così, la foto postata da Lorella Cuccarini sui social qualche giorno fa ha destato grande curiosità e stupore.

Lorella Cuccarini su Instagram: simbolo di un nuovo inizio?

Lorella Cuccarini condivide sempre sui social molti momenti interessanti legati alla sua vita privata, al suo ruolo di mamma e alla sua famiglia. Abbiamo visto l’incredibile somiglianza con la figlia, altri momenti di coppia e intimi che fanno sentire Lorella ancora più vicina ai fan di quanto già non sia. Da poco ha poi postato una foto bellissima con una didascalia che ha incuriosito i fan. La Cuccarini infatti si è immortalata seduta in spiaggia, davanti al mare e ad un’alba meravigliosa. Accanto alla foto la didascalia con la scritta: “L’alba di un nuovo giorno… simbolo di un nuovo inizio?”.

Un nuovo programma tv per la Cuccarini a settembre?

Poiché a settembre Lorella non sarà in televisione a condurre La Vita in Diretta, i fan si sono chiesti se questo messaggio non fosse un evidente indizio nei confronti del suo lavoro futuro. Forse qualcosa si sta muovendo? Forse c’è un nuovo programma in ballo per lei? I fan ovviamente lo sperano con tutto il cuore perché la conduzione della Cuccarini è piaciuta moltissimo il suo essere così spontanea è stata sicuramente una chiave vincente.

A oggi però non abbiamo notizie certe in merito, ma speriamo di sapere presto qualche interessante novità o che la stessa Lorella ci dia informazioni nuove in merito.