Manila Nazzaro, splendida notizia per i fan dell’ex protagonista di Temptation Island: dove la rivedremo a settembre, non vediamo l’ora!

Sono passate ormai diverse settimane dal grandissimo finale di stagione di Temptation Island. Mai come quest’anno il programma più atteso dell’estate è riuscito ad avere un seguito incredibile da parte del pubblico e si è aggiudicato il primo posto in fatto di share il giovedì sera. Sono molte le coppie che anche durante questa edizione ci hanno fatto arrabbiare, emozionare, divertire e sognare. Tra queste sicuramente c’è quella formata dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, che nel corso delle settimane hanno fatto sognare i fan di Temptation. Manila e Lorenzo hanno rappresentato senza ombra di dubbio i due personaggi più amati di questa edizione. Lei è una donna forte da cui un po’ tutte noi dovremmo prendere esempio e lui è un uomo molto riflessivo, che ha sempre la parola giusta per tutte le occasioni. Insomma una coppia che veramente ha fatto appassionare il pubblico nella sua semplicità e nella sua veridicità.

Manila Nazzaro, splendida notizia per i fan: dove la rivedremo a settembre

Manila è stata la protagonista più amata di quest’ultima edizione e sta dando prova ogni giorno di essere una donna forte e determinata. La sua figura ha emozionato e fatto riflettere moltissimo su quelle che sono le situazioni difficili che al giorno d’oggi molte donne si trovano a vivere. Ma adesso sembra proprio andare tutto per il verso migliore, sia sentimentalmente che lavorativamente. La donna ha ritrovato tutta la serenità possibile al fianco del suo Lorenzo e adesso sta anche ultimando il suo ultimo lavoro…

E’ infatti arrivata una splendida notizia, a settembre avremmo modo di rivedere la nostra beniamina in tv. C’è chi vocifera una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini, ma per ora ciò che è certo è che la potremmo rivedere su Rai 2 con un nuovo programma. La Nazzaro ha infatti condiviso con tutti i suoi followers delle foto che non lasciano spazio a dubbi. Sarà al timone di un programma intitolato ‘E la chiamano estate’. Per ora non sappiamo dirvi quando e in che fascia oraria andrà in onda, ma ciò che è certo è che la rivedremo molto presto in tv. Una gioia per tutti i suoi fan, che certamente la seguiranno con passione.