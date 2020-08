Melissa Satta stesa al sole in bikini: il dettaglio non passa certo inosservato, fan in delirio per lo scatto mozzafiato della showgirl su Instagram.

Melissa Satta è sempre molto presente e attiva sui social e condivide con i suoi followers tanti momenti della sua vita quotidiana e non solo. Da quando c’è stato il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, l’ex velina ha preso l’abitudine di condividere sul suo profilo Instagram i suoi allenamnti quotidiani, per tenere compagnia ai suoi fan durante la quarantena forzata e aiutarli a mantenersi sempre in forma. Anche ora che il lockdown è terminato, Melissa continua a mostrare ogni giorno i suoi esercizi, nei quali viene aiutata ovviamente da un personal trainer, e il suo allenamento quotidiano, ‘Training with Melissa‘, è ormai una vera e propria certezza per i suoi tantissimi fan. Fisico mozzafiato e curve esplosive, Melissa pubblica sui social anche immagini da urlo, che mettono in evidenza il suo corpo da capogiro. Proprio com’è successo poco fa, quando ha condiviso un nuovo scatto, in cui è al mare, stesa a prendere il sole con un bikini che mostra il suo corpo mozzafiato: il dettaglio non è certo passato inosservato e ha scatenato i commenti dei fan.

Melissa Satta stesa al sole in costume: corpo mozzafiato, il dettaglio non passa inosservato

Melissa Satta sa sempre come far impazzire i suoi fan. La splendida ex velina pubblica spesso su Instagram foto e video che mettono in evidenza il suo fisico mozzafiato e lo ha fatto anche poco fa, condividendo un nuovo scatto in costume, che è davvero incantevole. Direttamente dalla Costa Smeralda, dove è in vacanza con il marito Kevin Boateng e il piccolo Maddox, Melissa ha pubblicato una foto in cui è stesa in riva al mare a prendere il sole. Con un paio di occhiali che le coprono gli occhi e un frontino che le tira indietro i capelli, la Satta è davvero incantevole, così come lo è anche il suo costume, che rende giustizia al suo fisico da capogiro.

Lo scatto ha avuto davvero grande successo su Instagram, ottenendo subito tantissimi like e commenti, in particolare per un dettaglio che non è certo passato inosservato agli occhi dei suoi followers.

A quanto pare gli addominali di Melissa hanno lasciato tutti a bocca aperta. La showgirl esibisce una forma davvero perfetta ed è impossibile non notarlo. Tutto merito dei suoi allenamenti quotidiani, siete d’accordo anche voi?