A pochi mesi dalla separazione con Alberto Aquilani, Michela Quattrociocche ha ritrovato l’amore: la prima foto di coppia su Instagram.

Soltanto pochissimi mesi fa, Michela Quattrociocche ha annunciato la fine del suo matrimonio con Alberto Aquilani. Dopo essersi conosciuti nel 2008, quando lei era impegnata sul set di ‘Scusa, ma ti chiamo amore’, ed essere convolati a nozze dopo solo quattro anni di fidanzamento, il loro matrimonio è, purtroppo, giunto al termine. Una scelta, da come si può chiaramente intendere, più che sofferta, ma d’altra parte davvero inevitabile. Ad unirli, ovviamente, ci sarà sempre un grande affetto, come specificato da entrambi, e il bene per il loro figlio, ma l’amore che, per circa 12 anni, li ha contraddistinti non c’è più. Soprattutto da parte dell’attrice romana. Che, come testimoniato da questa ultima fotografia condivisa sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe averlo ritrovato. Si parlava già da tempo, infatti, che la bella ‘Niki’ dei film di Federico Moccia avesse un nuovo compagno al suo fianco, adesso, però, ne abbiamo proprio la conferma. Scopriamo insieme ogni cosa.

Michela Quattrociocche ha ritrovato l’amore: la conferma arriva dai social

Come dicevamo precedentemente quindi, era già da diverso tempo che si diceva che Michela Quattrociocche avesse ritrovato l’amore. Poche settimane fa, infatti, il settimanale ‘Chi’ aveva pubblicato delle foto che ritraevano l’attrice romana intenta a scambiarsi baci passionale a Mykonos con la sua nuova fiamma. A distanza di un po’ di tempo, è stata la diretta interessata, questa volta, a condividere uno scatto fotografico in compagnia del ragazzo. Diamoci uno sguardo insieme.

‘Us’, è proprio questa la semplice parola che Michela Quattrociocche scrive a corredo di questo scatto che la ritrae in compagnia del suo nuovo ragazzo su Instagram. Una foto molto semplice, c’è da ammetterlo. Ma che, d’altra parte, racchiude alla grande l’affetto e l’amore che c’è tra i due giovani ragazzi. Lui, come raccontato in un nostro recente articolo, si chiama Giovanni Naldi. E, a quanto pare, ha un ruolo molto importante nella vita di Michela: ha saputo farla innamorare nuovamente.

Michela parteciperà al Grande Fratello Vip?

Qualche mese fa, si è detto, addirittura, che Michela Quattrociocche avrebbe potuto prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Insieme a quello di Cristina Buccino, il nome dell’attrice romana è stato il primo a spuntare fuori per il cast. Ecco, ma è davvero così? A quanto pare, no! Appena appresa la notizia, infatti, la Quattrociocche ha immediatamente smentito l’indiscrezione. Insomma, bisognerà aspettare un altro po’ per rivederla sul piccolo schermo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui