Stefano de Martino sta provando a riconquistare la sua ex moglie, Belen Rodriguez: per il conduttore non c’è perdono? Ecco cosa pensa l’argentina: la notizia arriva direttamente da Chi!

Clamorosa indiscrezione arriva dal settimanale Chi: riguarda la coppia più chiacchierata in Italia, ovvero quella composta da Belen Rodriguez e Stefano de Martino. La loro storia è scoppiata, di nuovo, al termine della quarantena: sono tanti i rumors girati sul loro conto, molti parlavano anche di un ‘terzo incomodo’, ovvero Alessia Marcuzzi! Si parlava di un presunto tradimento che l’ex ballerino avrebbe compiuto ai danni dell’argentina. La Rodriguez ha iniziato poi a frequentare un imprenditore napoletano, ‘congelato’ poco dopo. Stefano? Su lui tante indiscrezioni, ‘ritorni di fiamma con Emma Marrone’ e flirt con Miriana Rodriguez. Seppure adesso le voci sembrano essersi calmate, le vicende continuano ad essere super seguito. Su Chi è spuntata una nuova indiscrezione, piuttosto clamorosa! Ecco cosa ha rivelato la rivista.

Stefano De Martino prova a riconquistare Belen: la reazione dell’argentina è inaspettata

Cosa succede tra Belen Rodriguez ed il conduttore televisivo Stefano? Il settimanale Chi rivela una curiosissima indiscrezione. Nell’affaire dell’estate, da una parte c’è l’argentina che ha ‘congelato’ dopo sole due settimane Gianmaria Antinolfi ed ha rifilato Michele Morrone, attore e modello rivelazione di 365 giorni. Dall’altro lato c’è Stefano de Martino, si legge sul settimanale, che non pensa ad altro se non a recuperare il rapporto con la sua ormai ex moglie: il ballerino ed oggi famoso conduttore televisivo su Rai Uno, vuole riconquistare la sua Belen. Ha trovato avanti a sé però un muro insuperabile. La Rodriguez, si legge, ci ha scritto su’: “Nessun perdono“.

Come andranno realmente le cose tra i due? Non ci resta che aspettare qualche mossa del famoso personaggio televisivo napoletano o qualche altra indiscrezione!