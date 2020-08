A poche settimane dall’inizio di Temptation Island è stata svelata la prima coppia che molto probabilmente vi prenderà parte: l’indiscrezione è clamorosa.

Siete pronti ad una nuova ed imperdibile edizione di Temptation Island Vip? Noi decisamente si! Così come quella ‘nip’ terminata da pochissime settimane, anche quella ‘celebrities’ che inizierà, invece, a settembre ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successo? Perché? La risposta è davvero semplice e ve l’abbiamo spiegata anche in un nostro recentissimo articolo. Per la prima volta in assoluto, sembrerebbe che per la versione ‘vip’ si sia deciso di non far partecipare nessuna coppia ‘importante’, piuttosto di ‘arruolare’ persone ‘comune’. Ecco, ma chi saranno? Ovviamente, fino a questo momento, è stato tutto un mistero. Appurato il ruolo della conduttrice, che, per il secondo anno consecutivo, è stato affidato ad Alessia Marcuzzi, sui partecipanti del docu-reality di Canale 5 non si sapeva ancora nulla. Fatto sta che, diverse alcune fa, Amedeo Venza, influencer e conoscitore di ogni gossip, ha lanciato una vera e propria clamorosa indiscrezione. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la prima coppia a prendere parte all’isola delle tentazioni potrebbero essere proprio loro. Di chi parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Temptation Island, la prima coppia potrebbero essere proprio loro: di chi si tratta

Stando, quindi, a questa clamorosa indiscrezione lanciata da Amedeo Venza, sembrerebbe che sia stata decisa la prima coppia che prenderà parte alla prossima stagione di Temptation Island. Ovviamente, al momento, non è stato ancora nulla confermato o, addirittura, smentito. Quindi, com’è giusto che sia, è bene che prendiate questa notizia con le pinze. Fatto sta che, secondo quanto riportato dall’ex corteggiatore di Tina Cipollari sul suo canale social, sembrerebbe che a sbarcare all’Is Morus Relais potrebbe essere una coppia per nulla sconosciuta. E che, fino a qualche mese fa, abbiamo visto sul piccolo schermo. Siete già riusciti a capire di chi parliamo? Si, avete proprio ragione! Parliamo di loro: Sonny Di Meo e Sara Shaimi. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’ex tronista romana e il suo corteggiatore, nonché scelta ed attuale compagno, sbarcheranno molto presto in Sardegna per mettere alla prova i loro sentimenti e, quindi, il loro amore.

Sono trascorsi soltanto alcuni mesi quando Sara, dopo aver trascorso alcuni mesi lontana dal suo corteggiatore per via dell’emergenza Coronavirus, ha deciso aprirgli il suo cuore e di sceglierlo, eppure, sembrerebbe che siano già pronti a mettere alla prova il loro amore. Sarà davvero così? Ovviamente, al momento, non sappiamo nulla con certezza. Anche se siamo certi che, se così fosse, riusciranno alla grande a superare questa prova d’amore. Il loro legame, ammettiamolo, è davvero unico e speciale.

