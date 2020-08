Miriana Trevisan parla di com’è il rapporto oggi con Pago, suo ex marito e padre di suo figlio Nicola: ecco cosa ha rivelato la showgirl.

Si è a lungo parlato di Pago e Serena Enardu, della loro storia che a Temptation Island ha iniziato a tremare. Dopo la separazione, i due si sono riavvicinati nella casa del Grande Fratello VIP, prima di lasciarsi poi di nuovo a fine quarantena durante l’emergenza Coronavirus. Diversi giorni fa i due famosi personaggi televisivi si sono incontrati: nulla di che però, il settimanale Chi ha rivelato che non c’è stato nessun ritorno di fiamma: l’ormai ex coppia ha consumato un pasto veloce a Cagliari, per fare due chiacchiere da amici. Così, dopo la lite non appena separati, pare che tra i due sia finita in modo sereno: anche con la sua ex moglie Miriana Trevisan, il cantante mantiene un buon rapporto. Sentite cosa ha rivelato proprio lei nel salotto di C’è tempo per…

Miriana Trevisan su Pago: “Abbiamo trovato un equilibrio”, la confessione

Nel salotto di Anna Falchi e Beppe Convertini di C’è tempo per… è stata ospite Miriana Trevisan. Il famoso personaggio televisivo ha parlato della sua carriera in Rai, del libro che ha scritto da poco ed ovviamente della sua vita privata. Si è soffermata sulla storia che ha avuto con Pacifico Settembre, conosciuto da tutti come Pago, che nell’ultimo periodo particolarmente si è trovato su tutti i giornali di gossip per la sua relazione con Serena Enardu. Miriana e Pago si sono sposati nel 2003 ed hanno avuto un figlio, Nicola: si sono separati nel 2013 e ad oggi tra loro c’è un rapporto molto sereno.

La Trevisan ha infatti raccontato ai microfoni di Rai 1 che oggi lei ed il cantante, ex gieffino, hanno trovato un equilibrio ed il bambino è sereno. La showgirl ha svelato che entrambi hanno un forte senso di protezione verso Nicola ed oggi, mamma e papà, sono legati come un fratello ed una sorella.