In questi ultimi giorni, sono impazzate voci sul web che parlavano di un presunto ritorno di fiamma di Sammy con l’ex moglie: tutta la verità.

Sammy Hassan, lo sappiamo, è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima parte di stagione di Uomini e Donne. Giunto nello studio di Canale 5 per un appuntamento al buio, il vocalist romano ha incontrato Giovanna Abate. E, sin da subito, ha deciso di corteggiarla. Il loro percorso, bisogna ammetterlo, ha vissuto molti alti e bassi. Che, però, sembravano essere stati messi da parte quando l’ex tronista ha deciso di sceglierlo. Eppure, non è stato affatto così. La loro frequentazione è durata davvero pochissimo. E, chi per un motivo e chi per un altro, ha deciso di porre la parole fine al loro rapporto. Da quel momento, si sono susseguite diverse voci sull’ex tentatore di Temptation Island. Si è detto, infatti, che Sammy abbia preso in giro la Abate. O che, addirittura, come trapelato in questi ultimi giorni, ci sia stato un ritorno di fiamma con l’ex moglie soltanto perché è stato visto insieme in vacanza. Insomma, delle vere e proprie notizie incredibile. Alle quali, soltanto pochissime ore fa, il bel Hassan ha deciso di porre rimedio. Attraverso una serie di Instagram Stories, l’ex corteggiatore ha raccontato tutta la verità.

Sammy Hassan, tutta la verità sul presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie

Soltanto pochissimi giorni, sono trapelate sul web diverse foto che vedevano Sammy Hassan in compagnia della sua ex moglie e del loro figlio in vacanza. Da quel momento, quindi, sono iniziate ad impazzare voci che parlavano di un ritorno di fiamma tra i due. Ecco, ma è davvero così? Nient’affatto! E a svelare ogni cosa è stato il diretto interessato. Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, l’ex corteggiatore di Giovanna Abate ha messo a tacere queste voci. Spiegando, com’è giusto che sia, come stanno realmente le cose. A quanto pare, non c’è alcun ritorno di fiamma con Elena, questo il nome della madre di suo figlio. Piuttosto, dato l’anno difficile a causa dell’emergenza Coronavirus e molto altre situazioni ancora, i due hanno deciso di trascorrere qualche giorno insieme esclusivamente per il bene di Christian. Insomma, l’ex coppia non sta facendo altro che essere dei buoni genitori.

Ovviamente, dopo aver spiegato dettagliatamente come stanno le cose, Sammy rivolge un vero e proprio duro sfogo a tutte quelle persone che, appena viste le foto di lui con l’ex moglie, hanno iniziato a rivolgere pensieri poco carini nei loro confronti. L’ex corteggiatore, infatti, non capisce perché, anche se personaggio pubblico, debba subire tutto questo.

