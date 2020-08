È stata la vincitrice di Amici nel 2013, la quarta donna dopo Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, ma sapete com’è diventata oggi? La foto è sbalorditiva.

Stiamo parlando proprio di lei, Deborah Iurato, la vincitrice di Amici 13, la quarta trionfatrice donna dopo Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Appassionata di musica dall’età di 5 anni, prima di entrare nella scuola che l’ha resa famosa, si è dilettata a cantare in occasione di alcuni matrimoni e ha lavorato come commessa. La vittoria nel famoso programma di Maria De Filippi le ha aperto le porte del lavoro e del successo. Nel 2016 ha anche partecipato al Festival di Sanremo, e in seguito ha duettato con molte delle più grandi voci della musica italiana. Che dire, Deborah Iurato ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo, spiccando per le sue lodevoli capacità. Oggi Deborah si mostra sui social intenta nella sue giornate, tra lavoro e famiglia. Ma sapete com’è diventata oggi la cantante? La foto è sbalorditiva.

Deborah Iurato è stata la vincitrice di Amici nel 2013: oggi si mostra completamente diversa

Originaria di Ragusa, Deborah Iurato ha trionfato ad Amici nella tredicesima edizione, programma da sempre condotto da Maria De Filippi. Oggi la cantante si mostra completamente diversa.

Dalle foto su instagram, il suo cambiamento non può non colpire. All’epoca è apparsa giovane e con capelli lunghi, ancora troppo impacciata di fronte ad un mondo decisamente nuovo per la ragazza. Oggi però si è mostrata con un look completamente diverso, all’età di 29 anni sfoggia capelli corti e uno stile serio e sicuro, mentre trascorre qualche giorno di vacanza. Un cambiamento che ha colpito i suoi folllowers, e che hanno apprezzato colmandola di like. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha ammesso di aver avuto una storia con un ragazzo di Ragusa, che non ha avuto proseguimento. La ragazza dopo un periodo di pausa dalle scene ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo nuovo singolo “Ma cosa vuoi“. Non ci resta che attendere per ascoltare il suo bellissimo nuovo brano.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui