Durante la trasmissione televisiva ‘Ogni mattina’, la conduttrice Adriana Volpe ha interrotto in diretta televisiva il suo ospite: vediamo cos’è successo.

Adriana Volpe è la nuova presentatrice del programma ” Ogni mattina“, trasmesso dal lunedì al venerdì su Tv8. L’ultimo periodo sembra non percorrere una giusta via, infatti, il programma da lei condotto sta attraversando un momento alquanto delicato, dovuto ad un calo di ascolti notevolmente alto. I dati dello share si attestano intorno al massimo del 2%, questo verificatosi soprattutto nella fase iniziale della trasmissione, mentre per quanto concerne la parte definita Dopo il Tg, sembra proprio che l’attenzione del pubblico stenti a salire. In questa fascia infatti si raggiunge appena l’1% di share , numeri decisamente preoccupanti. Questi dati rivelano che il futuro del programma Uno mattina è abbastanza incerto, poggiato su un sottile filo pronto a spezzarsi, e a chiudere le sue porte. Negli ultimi giorni durante la messa in onda è però accaduto un fatto sconcertante. Nel corso della sua diretta, infatti, la colonna portante dello show è stata costretta ad interrompere un suo ospite. Perché? Scopriamolo insieme.

Adriana Volpe interromper un ospite ad ‘Ogni mattina’: cos’è successo

Durante la messa in onda del programma ‘Ogni mattina‘ condotto da Adriana Volpe si è verificato un episodio che ha lasciato il gelo in studio.

Nella fascia intitolata Dopo il Tg si è svolta l’intervista di Stefania Orlando, conduttrice televisiva, cantautrice e attrice. Nel corso del dialogo, la Orlando ha iniziato a fare moltissimi complimenti alla conduttrice, per la sua bellezza e il suo modo di essere, nonché bravura. Adriana sbotta in diretta: ” Questo non me lo puoi dire“, interrompendo la donna e affermando che anche lei è di una raffinata bellezza. L’ intervista è poi continuata e Stefania Orlando ha parlato del suo matrimonio svolto a Fregene, raccontando alcuni episodi del lieto evento, al quale sembra abbia partecipato la stessa Adriana.

