Alessia Mancini in vacanza, il bikini non nasconde nulla: il fisico è mozzafiato

Il fisico di Alessia Mancini in vacanza in bikini lascia i fan senza parole.

Dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Alessia Mancini sembra un po’ essere sparita nel nulla. Non la vediamo molto in televisione, nemmeno nei salotti degli show. Eppure su Instagram, l’ex ballerina di Non è la Rai, tiene costantemente informati tutti i suoi fan in merito alla sua vita e alle sue vacanze, con una cura e una attenzione particolare, cercando di rispondere anche a tutti i fan che commentano le sue foto. Un po’ come è successo con una delle sue ultime foto pubblicate su Instagram che la ritrae in costume in “modalità vacanza” come dice lei stessa e i fan sono impazziti.

Alessia Mancini su Instagram: lavoro e vita privata

Alessia Mancini ha iniziato la sua carriera con Non è la Rai e successivamente come velina di Striscia la Notizia. Qui inizia a farsi conoscere e a farsi amare dal pubblico tanto che nel 1999 ricopre il ruolo di spalla di Gerry Scotti nel programma Passaparola, poi La Ruota della Fortuna con Mike Bongiorno. Da quel momento in poi ha continuato a lavorare in televisione, sia come valletta che come autrice e conduttrice di alcuni programmi personali. Si è poi presa una pausa dal mondo dello spettacolo per dedicarsi, con grande successo per altro, all’attività di wedding planner. Una vita intensa, accompagnata senza sosta e senza pausa dal compagno e amore di una vita Flavio Montrucchio. I due hanno mostrato a tutto il mondo il loro amore durante la partecipazione di lei all’Isola dei Famosi, facendo scattare anche l’invidia di moltissimi colleghi!

La foto in bikini di Alessia Mancini

La sua bellezza, come dicevamo, è indubbia. Tanto che non stupisce che ogni sua foto pubblicata sui social ottenga un vero e proprio boom di like e di commenti positivi. Così come è successo con l’ultima foto scattata da Alessia in cui si ritrae solo la pancia e le gambe e scrive “Modalità vacanza”. In poco tempo i fan hanno iniziato a riempirla di like e commenti positivi, mostrandole non solo tutto il loro affetto, ma anche una grande ammirazione per il fisico mozzafiato e bellissimo!