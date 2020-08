Anna Falchi in bikini pronta per il mare: c’è un dettaglio che non passa inosservato, ecco lo scatto che la showgirl ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram.

Anna Falchi non ha certo bisogno di presentazioni. Bellissima attrice, modella e showgirl televisiva, la Falchi è amatissima dal pubblico ed è sempre stata considerata un vero e proprio sex symbol. Oggi, oltre che essere seguita nel suo lavoro, è anche molto ‘cliccata’ sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, conta oltre 400mila followers, che lei incanta costantemente con foto e video in cui mette in evidenza il suo corpo mozzafiato, che a 48 anni compiuti è ancora splendido. La tipica bellezza nordica, che ci ricorda le sue origini finlandesi, e le curve esplosive sono le caratteristiche di Anna che fanno impazzire i suoi tantissimi fan e che lei non ha problemi a mostrare spesso anche sui social. Poco fa, ad esempio, l’attrice e showgirl ha condiviso sul suo profilo una nuova foto in cui è in costume, pronta per fare un bel bagno al mare, come lei stessa scrive nella didascalia. Nello scatto, però, c’è un dettaglio che non è certo passato inosservato. Curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Anna Falchi in bikini pronta per il mare: c’è un dettaglio che non passa inosservato, ecco di cosa si tratta

Anna Falchi sa sempre come far girare la testa ai suoi tantissimi followers, che la seguono sempre con affetto, incantati spesso e volentieri dalle sue foto mozzafiato. Questa mattina l’attrice e conduttrice ha deciso di andarsene al mare e ha pubblicato sul suo profilo uno scatto in cui è davanti allo specchio ed esibisce la sua perfetta forma fisica in costume. La Falchi indossa, infatti, un bikini nero che rende giustizia al suo corpo e alle sue forme esplosive, mettendo in evidenza anche le sue bellissime gambe. Anna è davvero incantevole, e sono in tanti a dirglielo anche nei commenti. Impossibile, però, non notare anche un altro dettaglio, che lei stessa sottolinea nella didascalia del suo post: “Bianchetta con il mio bikini pronta per andare al mare”, scrive la Falchi.

A quanto pare, insomma, Anna non è particolarmente abbronzata e lo ha sottolineato anche nella didascalia del suo post, strappando un sorriso ai suoi followers che, però, sembrano apprezzarla tantissimo anche in questa versione ‘tintarella di luna’.