A settembre sono molte le novità che vedremo in onda in Tv, tra nuovi programmi e vecchi reality. Al timone della conduzione di E’ sempre mezzogiorno ci sarà Antonella Clerici, storica conduttrice de La prova del Cuoco, programma che era stato poi affidato a Elisa Isoardi. La trasmissione Rai Uno prenderà proprio il posto del famoso programma di cucina, che sembra non aver avuto un grande seguito, dopo il calo di ascolti improvviso. Sarebbe dovuta partire il 7 settembre, come annunciato durante la presentazione dei diversi palinsesti, ma per vari motivi ancora non noti la bionda conduttrice tornerà in Tv due settimane dopo. Si tratta, quindi, di una vera e proprio brutta notizia, occorre ammetterlo. Ecco, ma siete curiosi di sapere cosa andrà in onda al suo posto? Scopriamolo insieme.

Stando a quanto si apprende dalla clamorosa indiscrezione lanciata da Davide Maggio, sembrerebbe che ‘È sempre mezzogiorno’ abbia subito uno slittamento. Non partirà, quindi, il 7 Settembre, come previsto, bensì a fine mese. Ma le sorprese non sono terminate qui. Dopo lo spostamento del nuovo programma che vedrà come conduttrice Antonella Clerici, nella medesima fascia oraria, almeno fino al 21 settembre saranno mandate in onda diverse repliche, ma vediamo di quali si tratta.

Il direttore di rete Stefano Coletta ha preferito inserire fino al 21 settembre non le repliche di Don Matteo, che come sappiamo ha avuto un successo piuttosto soddisfacente, ma le puntate di C’è tempo per…, trasmissione condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi. Verrà trasmessa durante una fascia oraria diversa, alle 12, perchè Convertini e la Falchi cederanno il posto al ritorno di Storie Italiane, con la bellissima Eleonora Daniele, che si mostra sempre più felice dopo il parto. Questo fino al 21 settembre, quando la Clerici potrà finalmente abbracciare il suo pubblico con il nuovo programma E’ sempre mezzogiorno. Non resta che attendere per scoprire insieme la grande novità di quest’anno.

