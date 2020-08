Belen Rodriguez in bagno senza vestiti: il selfie allo specchio è rovente

Belen Rodriguez ha pubblicato tra le stories di Instagram un selfie molto rovente: la showgirl argentina è in bagno senza vestiti

Belen è una delle showgirl più affascinanti della televisione italiana. La modella, di origini argentine, sin dall’inizio della sua carriera in Italia ha attirato l’attenzione con la sua bellezza e il suo charme. Il successo nel nostro paese è arrivato nell’autunno del 2008, quando ha partecipatp alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi, dove si è classificata al secondo posto, sfiorando per pochi punti la vittoria finale. Da lì inizia una lunga carriera televisiva, che la porterà a condurre programmi come Scherzi a parte insieme a Claudio Amendola e Teo Mammucari, Sarabanda, il Festival di Sanremo nel 2011 fino a Tu si que vales, programma di successo in onda su Canale 5.

Belen Rodriguez in bagno senza vestiti: selfie rovente

La popolarità della Rodriguez ovviamente è arrivata anche sui social. Su Instagram, ad esempio, la showgirl argentina conta quasi dieci milioni di seguaci. Un traguardo che potrebbe festeggiare molto a breve. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Spesso, infatti, la Rodriguez regala scatti che restano sul popolare social network solo per ventiquattro ore. Nelle ultime ore, ad esempio, ha pubblicato un selfie molto ‘rovente’ tra le storie di Instagram. La showgirl non indossa vestiti, solo un costume a due pezzi, e si appoggia vicino alla porta, mandando in visibilio i suoi seguaci.

Le curve della Rodriguez fanno letteralmente impazzire i fan italiani. Per molti uomini è un vero e proprio sogno proibito. Soprattutto adesso che è single, perchè la liason con Gianmaria Antinolfi è terminata, la modella e showgirl argentina diventa un vero e proprio obiettivo da raggiungere. Il cuore della Rodriguez, però, è difficile da conquistare, soprattutto adesso che è reduce da una brusca rottura con Stefano De Martino.