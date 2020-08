Belen Rodriguez si gode le vacanze nella sua isola preferita, Ibiza: panorami mozzafiato, mare cristallino, divertimento e relax. La Isla è la meta preferita dell’argentina più amata in Italia. Vi sveliamo i posti più belli di Ibiza, quelli che hanno fatto innamorare la showgirl!

Tappa fissa, ogni estate: per Belen Rodriguez Ibiza è il luogo magico per trascorrere una vacanza perfetta. Nella perla delle Baleari sono troppe le spiagge ed i posti incantevoli da visitare, dove rilassarsi al cento per cento e staccarsi a pieno dalla routine della vita in città. La famosa argentina si trova, come sempre d’altronde, al centro del gossip italiano per via della sua vita sentimentale, ultimamente più ‘turbolenta’ del solito. L’improvvisa separazione da Stefano De Martino, al termine del lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, ha messo la sua ‘love story’ al primo posto tra le più chiacchierate. Belen ed il conduttore napoletano sono al centro dell’attenzione per il presunto tradimento che avrebbe poi causato la rottura totale. Le frecciatine girate sui social e le indiscrezioni delle riviste più lette parlano piuttosto chiaro nonostante dai diretti interessati non sia mai arrivata una dichiarazione che rivelasse a pieno la verità. La Rodriguez però prova a non pensarci e si gode le vacanze nella sua Ibiza. Sapete che l’isola gode di meraviglie davvero mozzafiato? Vi sveliamo i posti che frequenta la modella e showgirl ed anche qualche curiosità, le spiagge più belle ed i segreti del gioiellino delle Baleari.

Ibiza, la meta preferita di Belen Rodriguez: i posti più belli dell’isola

Ibiza è conosciuta in tutto il mondo come ‘isola del divertimento’: discoteche aperte fino al mattino e aperitivi sulla spiaggia mozzafiato la rendono meta perfetta per i giovani. In realtà è un luogo magico, conosciuto anche per le sue meraviglie naturali e per il mare cristallino. Sapete che nel 1999 è stata riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità? Ha ottenuto questo importante riconoscimento grazie ai tesori che possiede come la città fortificata di Dalt Vila, la Riserva Naturale di Ses Salines, la necropoli punica del Puig des Molins, i resti fenici di Sa Caleta. Belen è incantata da Santa Gertrudis de Fruitera, un magnifico paesino costruito intorno ad una chiesta situato nel centro di Ibiza. Case bianche, paesaggio tipico del Mediterraneo e tanto relax: la Rodriguez incantata dalla località, ha scattato una fotografia piuttosto ‘bollente’ e l’ha postata sul suo canale social.

Ma passiamo alle meraviglie da visitare una volta arrivati nella Isla. Siete in cerca di divertimento e volete ballare nelle discoteche più famose e belle di Ibiza? Pacha, Bora Bora, Amnesia, Ushuaia, DC10 sono alcuni dei posti dove scatenarsi tutta la notte. Chi invece è in cerca di spiagge da urlo, siete nel posto giusto. Oltre alla sua vita notturna, la perla delle Baleari è famosa per la qualità delle sue spiagge. Le calette imperdibili sono: Cala Salada che è circondata dal verde con un mare a dir poco mozzafiato. Essendo molto affollata, se cercate la tranquillità, potete percorrere un sentiero della scogliera sulla sponda per arrivare a Cala Saladeta, più tranquilla. Cala Conta (o Comte) è la caletta più famosa di Ibiza: sabbia finissima e perlacea, l’acqua è turchese. Offre un paesaggio davvero idilliaco. Cala Vadella è nascosta tra le rocce: il mare lì è un sogno. Altre: Cala Bassa, Sa Caleta (conosciuta come Es Bol Nou) diversa dalle altre perchè ha una sabbia e rocce rossicce, Cala Llonga (ubicata in un’insenatura). La meraviglia sta in Cala Carbò: si tratta di una spiaggia piccola avvolta in un contesto completamente al naturale che la rende un luogo tranquillo e super rilassante. Mica solo queste? Ibiza è ricca di calette, di spiagge deserte e selvagge ed anche di stabilimenti adatti ai giovani. Un esempio? Playa D’en Bossa, Playa De Las Salinas, Figueretas sono le spiagge che piacciono ai più piccoli o a chi, in generale, si trova lì in cerca di divertimento. Insomma, Eivissa è adatta a tutte le età: è incantevole con le sue bellezze e sa regalare puro spasso ai suoi turisti. Anche una delle donne considerate più belle d’Italia come Belen Rodriguez la mette al primo posto tra le mete perfette per godersi le vacanze. Che aspettate? Non resta che prenotare!