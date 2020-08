Bianca Guaccero conquista Instagram: bikini rosa e fisico da capogiro

Il fisico di Bianca Guaccero con il bikini rosa manda in delirio Instagram.

La bellezza di Bianca Guaccero non è mai stata messa in dubbio da nessuno, anzi. Le ultime foto pubblicate su Instagram in questa strana e travolgente estate italiana, sono piuttosto eplicative. La conduttrice mostra un fisico mozzafiato, una bellezza unica e ogni suo scatto in bikini colleziona una vera e propria ondata di like e commenti positivi. Esattamente come uno dei suoi ultimi post in cui la vediamo sdraiata, con indosso un bikini rosa da urlo!

Bianca Guaccero su Instagram

Bianca Guaccero negli anni si è ritagliata un posto privilegiato nella televisione. Presentatrice e conduttrice di successo, con Detto Fatto in questa primavera 2020 ha tenuto compagnia a milioni di italiani bloccati in casa per via del lockdown da Coronavirus. Il suo è stato un compito arduo, ma che ha portato a termine con grande dedizione e con grande coraggio, senza mai, cedere allo sconforto. Inoltre sul suo canale Instagram ha sempre tenuto informati i followers non solo della sua vita privata, ma anche del backstage del programma con video e contenuti sempre inediti. Bravissima quindi, ma anche di una bellezza pazzesca, tanto da fare impazzire i followers su Instagram.

La foto in bikini di Bianca Guaccero

La foto in bikini rosa di Bianca Guaccero ha mandato in visibilio i suoi fan. La bellezza della conduttrice, che ha una mano sul volto come a proteggersi dai raggi del sole, è evidente e il suo fisico è esaltato in ogni sua forma grazie proprio a questo straordinario costume da bagno. Ovviamente i commenti nei confronti della conduttrice di Detto Fatto sono stati tutti super positivi: “Stupenda, sei bellissima, Bianca sei un sogno, meravigliosa…” questo il tenore delle parole usate dai fan per descriverla e, oggettivamente non si può darle torto.