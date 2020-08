A distanza di qualche giorno dalla loro riappacificazione, sembrerebbe proprio che la storia d’amore tra Cecilia ed Ignazio sia ‘ai titoli di coda’.

Insieme a sua sorella Belen, anche Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sembrerebbero essere i protagonisti di questa stagione estiva. Stando a quanto trapelato in questo ultimo periodo, sembrerebbe proprio che la coppia, conosciutasi all’interno della casa del Grande Fratello Vip quasi tre anni fa, non stia vivendo un momento molto felice. Ebbene si. È proprio così. Sembrerebbe, infatti, che i due piccioncini stiano attraversando un momento di crisi. Il tutto, a quanto pare, sarebbe iniziato a fine Luglio scorso. Quando lei è partita con sua sorella Belen e suo nipote per alcuni giorni in Costiera Amalfitana. E lui, dal canto suo, ha trascorso diversi giorni a Forte dei Marmi con gli amici di sempre. Una distanza fisica e mentale, come raccontato dal settimanale ‘Chi’. Ma che, immediatamente, è stata accorciata grazie all’intervento del bel Moser. Insomma, sembrava che la situazione si fosse risolta. Invece, non è affatto così. Anzi, come svelato dal profilo Instagram del giornale, sembrerebbe proprio che la ‘loro storia sia giunta ai titoli di cosa’. Ecco cosa è successo.

Cecilia ed Ignazio, ‘storia ai titoli di coda’: cosa sta accadendo tra loro

‘La storia oggi sembra ai titoli di coda, solo pochi giorni dopo la riconciliazione’, sono proprio queste le parole che si leggono sul profilo Instagram di ‘Chi’ che riguarda Cecilia ed Ignazio. In un nostro recentissimo articolo, infatti, vi abbiamo raccontato di come, dopo una breve pausa di riflessione, i due piccioncini si sono ritrovati e riconciliati. A pochi giorni da questo momento idilliaco, però, è successo qualcosa davvero di inaspettato. Stando a quanto traspare dal racconto social, sembrerebbe che tra i due, nei giorni scorsi, ci sarebbe stata una furiosa lite. Che, purtroppo, li avrebbe nuovamente allontanati. Ed, addirittura, a quanto pare, avrebbe portato Cecilia a decidere di abbandonare la Sardegna, dove nel frattempo si era recata con Ignazio per le loro vacanze. Insomma, un vero e proprio colpo di scena, c’è da ammetterlo. Ma vediamo tutti i dettagli.

Stando a quanto si apprende da questo post social di ‘Chi’ dedicato ad Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, sembrerebbe che, durante una serata in una famosa discoteca di Portocervo, i due abbiano avuto una furiosa lite. Che, a quanto pare, avrebbe fatto decidere l’argentina ad abbandonare la Sardegna senza il suo amato. ‘Cecilia sente che qualcosa si è rotto, sente che Ignazio nonostante l’amore ormai è lontano e decide di partire, senza di lui’, si legge su Instagram. Cosa sarà successo, quindi? Staremo a vedere!