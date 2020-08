Chi è Anna Safroncik: età, carriera, e vita privata dell’attrice nata a Kiev; tutto quello che c’è da sapere.

Nata il 4 gennaio del 1981 a Kiev, Anna Safroncik è una delle attrici più belle e apprezzate del nostro Paese. Cresce in una famiglia di asrtisti, con mamma Lilla ballerina di danza classica e papà Eugenio tenore. Sin da piccola ha studiato canto, danza e recitazione all’Accademia dello Spettacolo di Kiev. Arriverà per la prima volta in Italia a due anni, per poi tornare in Ucraina: è solo dopo la maggiore età che si stabilisce nel nostro Paese. Qui trova il successo grazie a Carlo Verdone, che la vuole protagonista in ‘Un cinese in coma’, il film del suo debutto sul grande schermo. Da lì, una carriera ricca di successi per la bellissima Anna, che è diventata una delle protagoniste di alcune seguitissime serie tv italiane. Scopriamo di più!

Chi è Anna Safroncik: carriera e Instagram

Chi non ricorda la perfida Anna Baldi di Centovetrine? Si, era proprio la bellissima Anna Safroncik ad interpretare il ruolo nella seguitissima soap opera di Canale 5, in onda nel 2004. Un ruolo che l’ha resa nota al grande pubblico della tv, ma è stato solo uno dei primi. L’attrice ucraina è apparsa in moltissime fiction di successo, tra cui Al di là del lago e Il falco e la colomba. Nel 2012, un altro grande successo: Anna è la protagonista femminile de Le tre rose di Eva, e lo sarà anche nella seconda e terza stagione (2013 e 2015) . L’abbiamo vista anche ne Il commissario Nardone, Gli anni spezzati – Il giudice, Il restauratore 2. Insomma, un volto amatissimo della fiction italiana. Merito del grande talento della ucraina, e, indubbiamente, anche della sua straordinaria bellezza. Una bellezza visibile negli scatti pubblicati da Anna sul suo profilo ufficiale di Instagram, seguito da ben 502 mila followers! Eccone alcuni:

Eh si, ve lo avevamo detto! Anna è davvero incantevole: i suoi post sui social ottenfono sempre il pieno di likes e commenti, ricchi di complimenti per l’attrice.

Vita privata

Sulla vita privata della Safroncik non si sa molto: l’attrice non ha mai amato la luce dei riflettori e stare al centro dei gossip. Tuttavia, sono vari i flirt che le sono stati attribuiti negli anni, tra cui quello con Luca Ferrante e con Giulio Maria Berruti. L’attrice è stata inoltre legata a Paolo Barletta fino al 2015. Nelle ultime ore, un’indiscrezione parla di una serata trascorsa in compagnia di Ignazio Moser, probabilmente in crisi con la sua fidanzata Cecilia Rodriguez.