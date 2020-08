Francesco Facchinetti è davvero furioso: pochissime ore fa, il deejay ha raccontato un grave episodio che l’ha lasciato senza parole.

Il suo canale social ufficiale, lo sappiamo, è un vero e proprio ‘diario personale’. Spesso e volentieri, infatti, Francesco Facchinetti si diletta a condividere ogni cosa che gli capita con i suoi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando ha raccontato di uno spiacevole episodio di cui lui e la sua famiglia sono stati protagonisti alcuni mesi fa. E lo ha ribadito anche pochissime ore fa. Dopo il tentativo di furto, raccontato in una delle recentissime puntate di ‘The Facchinettis’, in onda su DPlay Plus, il figlio dell’immenso Roby Facchinetti non ha potuto fare a meno di raccontare dettagliatamente un altro episodio, a cui ha assistito mentre è in vacanza in Costa Smeralda, in Sardegna, che l’ha realmente turbato. Ed indignato. È proprio per questo motivo che, prima di raccontare cosa è accaduto nel minimo dettaglio, il deejay Francesco ha esordito sul suo canale social ufficiale: ‘Sono inc***o come una bestia’. Insomma, il buon Facchinetti è davvero furioso. Ma cosa gli sarà mai successo? Scopriamolo insieme.

Francesco Facchinetti è furioso: il grave episodio che l’ha lasciato allibito

Proprio pochissime ore fa, attraverso una serie di Instagram Stories, Francesco Facchinetti non ha potuto fare a meno di raccontare un grave episodio, a cui, come dicevamo precedentemente, ha assistito durante la sua straordinaria vacanza in Costa Smeralda, e che l’ha letteralmente lasciato senza parole. Il figlio della voce dei ‘Pooh’, vi assicuriamo, è davvero furioso. E non si trattiene affatto ad esprimere cosa è realmente accaduto. Ecco, ma siete curiosi di sapere cosa è realmente successo? Vi accontentiamo immediatamente. ‘Sono in Sardegna, in Costa Smeralda, e qui capita tantissime volte che vai a mangiare in qualche locale ed incontri un sacco di personaggi famosi’, ha racconto il buon Facchinetti prima di svelare cosa l’ha lasciato realmente allibito e sconcertato. ‘Prima ero in un posto, con me c’era un personaggio molto famoso e molto ricco, era accanto al mio tavolo, è arrivato il conto e lui ha chiesto lo sconto’, ha continuato a raccontare Francesco.

Ecco. È proprio questo ‘gesto’ che l’ha lasciato senza parole. E che l’ha fatto realmente infuriare. Francesco Facchinetti, infatti, non capisce il motivo per cui un personaggio famoso e molto ricco, data la situazione attuale in cui riversa l’Italia, possa chiedere uno sconto al conto da pagare. ‘La gente, i ristoranti, gli alberghi e i negozi stanno fallendo, tu che sei ricco e puoi permetterti di pagare e lasciare la mancia, chiedi lo sconto’, conclude Facchinetti.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui