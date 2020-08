Grande Fratello Vip, l’amatissima ex concorrente ritrova l’amore: le immagini social non lasciano dubbi.

L’abbiamo conosciuta bene nel 2018, quando ha partecipato al Grande Fratello Vip. Parliamo di Benedetta Mazza, l’ex Professoressa dell’Eredità, che nella Casa del GF Vip fu protagonista di un intenso feeling col modello Stefano Sala. Tra loro, però, non nacque nulla: dopo una breve pausa, Stefano è tornato dalla sua ex, con la quale ha avuto un bambino. E da poco anche per Benedetta è arrivato l’amore! La splendida ex gieffina si è fidanzata con Omar Hassan, artista e puglie italo-egiziano, noto per essere stato l’ex compagno della cantante Nina Zilli. La nuova coppia si mostra felice sui social e, proprio qualche ora fa, la Mazza ha pubblicato uno scatto in bianco e nero del suo uomo nelle sue stories. Guardiamolo insieme!

Seguici anche su Instagram —> CLICCA QUI

Grande Fratello Vip, l’amatissima ex concorrente Benedetta Mazza ritrova l’amore: ecco chi è lui

È amore tra Benedetta Mazza e Omar Hassan! L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si mostra innamorata e super affiatata con il pittore e pugile Omar, ex fidanzato della cantante Nina Zilli. Dopo il flirt con Stefano Sala nella casa del GF Vip e le indiscrezioni su una relazione con l’attore Thomas Santu, Benedetta sembra aver trovato il vero amore proprio al fianco dell’artista italo-egiziano. E non ha alcuna intenzione di nasconderlo. Sul suo profilo Instagram, qualche ora fa, la Mazza ha pubblicato una dolcissima story, in cui ha immortalato proprio l’affascinate Omar. La foto è stata repostata anche dal ragazzo sul suo profilo:

Eh si, sembra proprio essere nata una bellissima storia d’amore. Bellissima come loro, che formando indubbiamente una coppia da fare invidia. Non ci resta che fare il nostro in bocca al lupo alla meravigliosa ex gieffina. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram. Non ve ne pentirete!