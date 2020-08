Ilary Blasi in body dorato: si siede sulle scale e Instagram si infiamma con le stories condivise poco fa dalla splendida conduttrice.

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e seguite del nostro piccolo schermo. Con ogni probabilità la rivedremo presto al timone della nuova edizione de L’Isola dei famosi, ma, nel frattempo, Lady Totti si tiene in contatto con il suo pubblico attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, che conta ben un milione e 400 mila followers. È lì che giorno dopo giorno condivide foto e video delle sue giornate… e dei suoi outfit! Look mai banali ed accessori che lasciano il segno, quelli scelti da Ilary, che poco fa ha incantato tutti con alcuni scatti condivisi nelle sue stories. Nelle foto, la Blasi indossa un costume intero a body, color oro, che mette in bella vista il suo fisico scultoreo. L’atmosfera si fa bollente su Instagram, date un’occhiata!

Ilary Blasi in body dorato: si siede sulle scale e Instagram si infiamma con le stories della conduttrice

Body dorato e sneakers: è questo il nuovo look sfoggiato da Ilary Blasi nelle ultime stories condivise sul suo profilo Instagram. La moglie di Francesco Totti è solita condividere con i followers dettagli dei suoi look e anche qualche ora fa ha lasciato tutti senza parole con gli scatti apparsi nelle story. Ilary è incantevole nel body dorato che mette in risalto il suo fisico mozzafiato. Guardare per credere:

