La sorella della famosa conduttrice televisiva è incinta del suo primo figlio: l’annuncio è arrivato dalla diretta interessata sul suo canale social.

Una notizia davvero splendida: la sorella della famosa conduttrice italiana è incinta. Ad annunciare e a rendere partecipi i suoi sostenitori di questa gioia immensa è stata la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, non ha potuto fare a meno di svelare ai suoi followers di essere in dolce attesa. Sappiamo benissimo che l’arrivo di un bebè è un evento davvero speciale. Non soltanto per la mamma, che, per 9 mesi, sente crescere dentro di sé una nuova vita, ma anche per la coppia stessa. Insomma, la nascita di un figlio o di una figlia, lo sappiamo benissimo, è il perfetto risultato di un amore davvero unico. E lo sa bene l’attrice in questione. Perché sì, non soltanto è la sorella di una famosa conduttrice televisiva, ma di professione è anche un’abilissima e conosciutissima attrice. Di chi parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

La sorella della famosa conduttrice italiana è incinta: splendida notizia

La famiglia della famosa conduttrice televisiva si allarga. Proprio pochissime ore fa, la sorella ha annunciato di essere in dolce attesa. Un momento davvero straordinario, da come si può chiaramente intendere. E che prontamente l’attrice in questione ha voluto condividere con i suoi sostenitori. Ma di chi parliamo esattamente? Proprio di lei: di Barbara D’Urso. Ebbene si. Sua sorella Eleonora, sul suo canale social ufficiale, ha annunciato di aspettare il suo primo bambino. ‘A quanto pare, scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta’, ha scritto la famosissima attrice per svelare di essere incinta.

Tra Barbara ed Eleonora D’Urso, lo sappiamo, c’è un rapporto davvero speciale. E ce lo hanno testimoniato le dirette interessate. Nel corso della scorsa stagione di Domenica Live, infatti, le due donne hanno avuto la possibilità di incontrarsi, svelarsi e raccontarsi nello studio di Cologno Monzese. Ed è proprio in quest’occasione che hanno potuto testimoniare a tutto il loro amato pubblico quanto il loro legame sia davvero speciale.

Vi ricordate quando hanno lavorato insieme?

Se da una parte abbiamo un’abile ed immensa conduttrice televisiva, dall’altra abbiamo una conosciutissima attrice. Ecco, ma sapete che, qualche mese fa, le due hanno lavorato insieme? Ebbene si. Le due donne, infatti, hanno avuto la possibilità di lavorare insieme. Di che cosa parliamo? Semplice! Della fiction televisiva ‘La Dottoressa Giò’. A distanza di quasi venti anni dal suo primo episodio, più di un anno fa, Canale 5 ha offerto una nuova stagione. Ed è proprio su questo set che le due sorelle si sono unite ancora di più.

