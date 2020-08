Jessica Melena, costume troppo stretto: Ciro Immobile interviene

Jessica Melena pubblica una foto sui social con un costume troppo stretto, Ciro Immobile interviene: ecco le parole dell’attaccante della Lazio

Non sarà di certo facile essere la moglie del bomber d’Europa, ma accanto ad un grande uomo c’è sempre una grande donna e accanto a Ciro Immobile c’è Jessica Melena. I due sono sposati da circa sei anni, ma si conoscono da una vita. Ciro e Jessica si sono conosciuti quando erano ragazzini ed hanno sempre coltivato con amore la loro relazione. La coppia ha tre figli: Michela, Giorgia e Mattia. Jessica sostiene sempre il suo compagno, soprattutto quando è in campo, e Ciro ricambia dedicando ogni gol (e quest’anni ne sono stati veramente tanti!) alla sua splendida compagna.

Jessica Melena, costume troppo stretto: interviene Immobile

Jessica è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta quasi un milione di seguaci, traguardo che potrà festeggiare a breve. Le sue foto sono sempre piene di like, soprattutto quelle dove posa insieme al marito. Ogni tanto, però, si regala qualche scatto in costume, mandando in visibilio i suoi fan. La Melena, infatti, mostra sempre una forma fisica invidiabile e delle curve spettacolari. Oggi, ad esempio, ha pubblicato una foto con un costume troppo stretto. Lo scatto ha raggiunto migliaia e migliaia di like in poche ore e molti commenti erano super positivi.

Tra le persone che hanno commentato la foto pubblicata sul popolare social network c’era anche Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio e della nazionale, quest’anno premiato con la Scarpa d’Oro, è intervenuto sull’account della moglie, scrivendo: “Bonazza“. Un complimento che sicuramente avrà fatto piacere alla moglie. Con quel commento, però, Immobile ha avvisato tutti i pretendenti, quasi come se volesse dire che il cuore di Jessica batte solo per lui.