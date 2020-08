Lei è la sorella di un’amatissima conduttrice tv: l’avete riconosciuta?

View this post on Instagram

“Mamma, mi compri le figurine? No amore mio.” “Ok, chiamo zia Sarah!” “Mamma, mi compri il vestito lungo bellissimo? No amore mio.” “Allora chiamo zia Sarah!” “Mamma, mi prendi un pallone su Amazon? No amore mio.” “Allora chiamo zia Sarah!” “Mamma ma come si fa questo origami sui Pokemon? Amore mio, ma è un incubo!” “Allora chiamo zia Sarah!” “Anto dobbiamo fare le card per gli scrittori, come si fa? Dai chiamiamo Sarah che è brava.” “Ufff quanto sto diventando pigra a casa, che allenamento posso fare? Chiedo a Sarah”💖 Ragazzi potrei andare avanti all’infinito! Capite perché zia Sarah è la “zia d’America?” Perché lei c’è sempre! Ti vogliamo bene zia Sarah Buon onomastico e buon compleanno per il 26 aprile!!!