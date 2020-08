Ad un anno esatto dalla morte di Nadia Toffa emerge il mistero della sepoltura, torna a parlare la madre:” Non dirò dov’è sepolta”.

Il 13 agosto del 2019 Nadia Toffa ci lasciava, dopo aver combattuto un tumore che l’ha resa il simbolo della lotta di una donna che non si arrende e che continua a manifestare la voglia di vivere. Ad un anno esatto sono molte le celebrazioni per l’ex giornalista, amata e sostenuta da tutti, oltre all’omaggio de ‘Le Iene, che realizzeranno una prima serata dedicata interamente a lei, trasmessa su Italia 1, in questa data verrà anche rilasciata una canzone incisa dalla stessa Nadia, come ha raccontato la madre Margherita Rebuffoni in un’intervista al Giornale di Brescia: “A marzo di un anno fa Nadia aveva inciso una canzone a Milano e abbiamo deciso che è arrivato il momento di diffonderla. Il 13 agosto nel giorno del primo anniversario dalla morte la canzone sarà pubblicata”. Sono queste le parole di una donna che ha dovuto guardare una realtà cambiata, di un colore scuro e mai più azzurro. Margherita racconta la forza di Nadia, il suo essere così combattivo, non perduta dietro al dolore che ha dovuto affrontare: “Aveva una gran voglia di fare anche negli ultimi mesi, nonostante la malattia fosse sempre più grave. Nadia era aggrappata alla vita e mi ha insegnato ad amare ed accettare tutto quello che ci succede”. Parole che restano e stentano a cancellarsi, e che hanno colpito milioni di italiani da sempre affezionati a Nadia. Dalla stessa intervista emerge anche un altro dettaglio, il mistero della sepoltura:” Non dirò dov’è sepolta”.

Nadia Toffa, la madre: ” Non dirò dov’è sepolta, temiamo che ce la portino via come Mike Bongiorno”

Nadia Toffa e il mistero della sepoltura, la madre: “Non dirò dov’è sepolta, temiamo che ce la portino via come Mike Bongiorno.

Sono queste le parole della madre di Nadia, che confida al giornale, sostenendo di non voler rivelare il luogo dove la giornalista è sepolta: ” Lo sappiamo solo io e mio marito. Abbiamo il terrore che possano portarcela via, non riuscirei più a vivere.”

Ovviamente il riferimento è all’episodio che avvenne 10 anni fa, il furto della salma del noto conduttore televisivo Mike Bongiorno, dal cimitero di Dagnente, in provincia di Novara, fatto che sconvolse tutta Italia. Dopo numerosi appelli, la famiglia del presentatore arrivò anche ad offrire una ricompensa. Il caso riuscì ad essere risolto dopo che salma e bara furono ritrovati a Vuttuone, in provincia di Milano e i due ricattatori condannati.