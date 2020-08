Nadia Toffa, Veronica Ruggeri regala ai fan uno scatto molto ‘toccante’: pura energia, ecco cosa ha appena pubblicato la giornalista a un anno dalla scomparsa della sua amica.

Un anno fa l’Italia intera ha pianto la scomparsa di Nadia Toffa, conduttrice e inviata de Le Iene colpita da un tumore cerebrale incurabile, che l’ha portata alla morte dopo un anno e mezzo di cure. La lunga e difficile battaglia di Nadia è stata sotto i riflettori, perché lei stessa ha scelto di condividerla sui social, mostrandosi anche nei momenti più difficili delle sue cure, proprio per dare un mesaggio di forza e positività ai suoi tantissimi followers. Un messaggio che evidentemente è riuscito ad arrivare al pubblico, visto l’enorme affetto e la vicinanza che la gente ha dimostrato a Nadia e alla sua famiglia nel giorno della sua scomparsa, avvenuta il 13 agosto 2019. Oggi, a un anno dalla morte della Toffa, molti tra i suoi amici e colleghi la stanno ricordando sui social. Lo ha fatto anche Veronica Ruggeri, che sul suo profilo Instagram ha condiviso uno scatto davvero toccante, pieno di ‘energia’: scopriamolo insieme.

Nadia Toffa, Veronica Ruggeri la ricorda con uno scatto molto ‘toccante’: energia pura, ecco cosa ha pubblicato

Nadia Toffa è scomparsa un anno fa, il 13 agosto 2019, dopo aver combattuto per un anno e mezzo contro un male incurabile, che alla fine non le ha lasciato scampo. La giornalista ha lasciato un enorme vuoto nel cuore di chi le è stato accanto durante la sua vita, in particolare dei suoi colleghi de Le Iene, che oggi la ricorderanno con una puntata speciale dedicata alla sua carriera. Molti i messaggi pubblicati dagli amici di Nadia anche sui social. E’ il caso, ad esempio, di Veronica Ruggeri, che ha deciso di omaggiare la sua amica e collega con uno scatto davvero toccante, pieno di ‘energia’. Nella foto, si vede infatti una figura nell’ombra, che sembra essere appunto quella di Nadia, mentre con le mani fa il gesto di prendere tra le mani il sole che tramonta. Un effetto ottico, chiaramente, che però mostra simbolicamente tutta la forza e l’energia della Toffa.

“Nadia”, scrive la Ruggeri nella didascalia del post, accompagnandola con un cuore. Una sola e semplice parola, che però racchiude tutto il dolore e la tenerezza di Veronica e di coloro i quali hanno sempre amato la Toffa e continuano a farlo anche oggi che lei non c’è più.