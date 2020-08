Selvaggia Roma beccata in una posizione ‘particolare’: l’influencer pubblica uno scatto in costume su Instagram molto rovente

Selvaggia è divenuta famosa grazie al reality show Temptation Island, dove ha partecipato insieme al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. La coppia ottenne un incredibile successo, ma la loro relazione fu profondamente segnata. Dopo quell’esperienza, infatti, Selvaggia e Francesco hanno deciso di porre fine al loro rapporto dopo una convivenza di cinque anni. In seguito Selvaggia ha dichiarato di essere tornata insieme al suo ex fidanzato, Luca Muccichini, vincitore nel del concorso Modello d’Italia nel 2010, anche con lui però la relazione è durata molto poco. L’esperienza a Temptation Island ha regalato grande notorietà alla modella ed influencer, tanto che su Instagram ha raggiunto un milione di seguaci. Selvaggia non ha più partecipato a programmi televisivi e per lei non si sono aperte nemmeno le porte di Uomini e Donne, ma sui social pare sia una delle più seguite.

Selvaggia Roma beccata in una posizione ‘particolare’: lo scatto rovente

L’ex concorrente di Temptation Island è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove, come abbiamo già detto, è seguita da un milione di seguaci. Le sue foto, spesso in costume dove mette in mostra le sue curve spettacolari, sono piene di like e le sue stories sono seguitissime. Tra le storie del popolare social network, Selvaggia racconta la sua vita quotidiana, tenendo sempre aggiornati i suoi follower.

Poche ore fa, la modella e influencer ha pubblicato una foto in cui è in una posizione ‘particolare’. Selvaggia, infatti, è stata ripresa mentre entrava in piscina e involontariamente pare sia scivolata. Il fotografo è stato lesto ad immortalarla e lei, con l’ironia che la contraddistingue, ha pubblicato lo scatto sul popolare social network. La descrizione aggiunta alla foto, poi, fa ancora più ridere: “Questa foto la dedico a tutte quelle ragazze che pubblicano costantemente foto da fighe pazzesche – scrive Selvaggia – ma nella realtà succede anche questo”. Selvaggia ha poi ringraziato la fotografa, una delle sue migliore amiche, che è riuscita ad immortalare lo scatto proprio nel momento giusto.

La foto, nonostante sia ripresa da un momento ironico e alquanto pericoloso per Selvaggia, mostra un lato b da urlo, che sicuramente farà spalancare gli occhi ai seguaci della influencer. Lo scatto, infatti, ha ricevuto in poche ore migliaia e migliaia di like e mira a diventare virale sul web. Con questo post pubblicato su Instagram Selvaggia dimostra che può beccare qualche like anche pubblicando un contenuto non per forza ‘serio’.