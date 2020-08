In quest’ultima foto su Instagram, Sonia Lorenzini si lascia immortalare completamente senza veli: l’ex tronista e corteggiatrice è costretta a censurarsi.

Tra tutte le troniste di Uomini e Donne che hanno avuto la possibilità di sedersi sulla famosissima e tanto agognata sediolina rossa, Sonia Lorenzini è colei che ha lasciato un vero segno indelebile nel cuore di tutto il pubblico. Con un carattere fortissimo e una bellezza davvero smisurata, l’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo continua a decantare di un successo davvero formidabile. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, spesso e volentieri, si diverte a condividere delle fotografie davvero clamorose. L’ultima, ad esempio, risale a qualche ora fa. E, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, la bellissima Lorenzini ha completamente smosso Instagram. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice: Sonia si lascia immortalare completamente senza veli. Ebbene si. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha praticamente nulla. Alcun tipo di abbigliamento intimo o costume, sia chiaro.Insomma, nulla di nulla. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Sonia Lorenzini completamente senza veli su Instagram: atmosfera ‘bollente’

Sempre attiva sul suo canale social e, soprattutto, sempre solita a condividere degli scatti fotografici davvero stratosferici, pochissime ore fa, Sonia Lorenzini ne ha condiviso un altro più che incredibile. Come dicevamo precedentemente, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne si lascia immortalare completamente senza veli. Ebbene si. Avete letto proprio bene: letteralmente senza nulla indosso. Inutile specificarvi, quindi, la reazione da parte dei suoi sostenitori. Che, appena vista sulla loro bacheca cotanta bellezza, non hanno potuto fare a meno di apprezzare lo scatto in questione. Vi abbiamo incuriosito abbastanza e, adesso, non vedete l’ora di vederla? Vi accontentiamo subito.

Dite la verità: avevamo o no ragione nel dire che, in questo scatto social, Sonia Lorenzini è davvero immensa? Da come si può chiaramente vedere dalla foto in alto, l’ex tronista di Uomini e Donne si lascia fotografare completamente senza veli. Insomma, non ha praticamente nulla addosso. Ed è per questo motivo che è costretta a ‘censurare’ l’immagine. Però, c’è da ammetterlo: a nulla è valso il suo tentativo, perché Sonia è davvero immensa. E non siamo i soli a dirlo, in un vero e proprio batter baleno, la foto ha conquistato tutto il popolo Instagram.

Prima estate da single

Questa è la prima estate da single per Sonia Lorenzini. Proprio pochissimi mesi fa, come annunciato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, la relazione con Federico Piccinato, suo ex corteggiatore, è giunta al termine. Non sappiamo quali siano stati i motivi di tale decisione. Fatto sta che, come lei stessa ha rivelato, sembrerebbe che il giovane abbia avuto altri obiettivi.

