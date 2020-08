Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso di nuovo insieme in tv? Le parole che non lasciano dubbi.

Si è conclusa da poco una scoppiettante edizione di Temptation Island. Un’edizione ricca di emozioni e colpi di scena, durante la quale il pubblico si è appassionato alle storie delle coppie che si sono messe in gioco. Ma, in particolare, è la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ad essere entrata nel cuore dei telespettatori. I due hanno emozionato tutti con il loro percorso, in cui non sono mancate incomprensioni, ma la coppia ha saputo gestirle con educazione e rispetto reciproco. Una coppia che i fan continuano a seguire attraverso i loro profili social ufficiali, ma un’indiscrezione, in questi giorni, sta facendo impazzire tutti: Manila e Lorenzo torneranno di nuovo insieme in tv in un nuovo reality? Ebbene, è stata la bellissima ex Miss Italia a chiarire tutto, in un’intervista rilasciata a Super Guida Tv. Scopriamo cosa ha raccontato.

Temptation Island, Manila e Lorenzo di nuovo insieme in tv al Grande Fratello Vip? L’ex Miss Italia smentisce

Dopo Temptation Island rivedremo Manila e Lorenzo insieme al Grande Fratello Vip? È questa l’indiscrezione che negli ultimi giorni sta facendo sognare i fan della coppia. Ma, a quanto pare, la notizia non è stata confermata. A smentire la partecipazione al reality è stata proprio la Nazzaro, che a SuperGuidaTv non nasconde che le piacerebbe fare un’esperienza nella Casa, ma specifica di non aver avuto alcun contatto con la produzione. “Mi sarebbe piaciuto partecipare anche a questa edizione, tanto che avevo chiesto di incontrare Alfonso Signorini prima di partecipare a Temptation Island. Poi non se ne è fatto più nulla”. Niente Grande Fratello Vip, quindi, per la coppia, ma dato il successo ottenuto a Temptation, non è difficile immaginare che li rivedremo presto in tv.

E a voi, piacerebbe vedere Manila e Lorenzo nella casa più spiata della TV? Nel frattempo, tutto è pronto per la nuova attesissima edizione del reality, che partirà il 14 settembre! Come l’anno scorso, ci saranno due appuntamenti a settimana e, nel ruolo di opinionista, al fianco di Pupo, ci sarà proprio un’ex ‘collega’ di Manila a Temptation Island, Antonella Elia! Non c’è dubbio: ne vedremo davvero delle belle!